Markus Winkelhock Fünfter beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring

Beachtlicher Erfolg für Markus Winkelhock bei der 50. Auflage des ADAC-24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring: Nach anfänglichen Schwierigkeiten haben der Berglen-Steinacher und seine drei Teamkollegen beim größten Autorennen der Welt letztlich doch noch Platz fünf belegt.

„Mit diesem Ergebnis bin ich durchaus zufrieden, denn damit sind wir hinter den beiden werksunterstützten Audi-Teams bester Kunden-Audi“, sagte Winkelhock nach einem turbulenten Jubiläumsrennen, bei dem nach zweijähriger Corona-Pause 230.000 Fans rund um die Nürburgring-Nordschleife für eine beeindruckende Kulisse sorgten.

Ärger: Winkelhock wird von Platz fünf auf zehn durchgereicht

Obwohl der 41-Jährige im Vorfeld der Veranstaltung erklärt hatte, das Ganze entspannt angehen zu wollen und sich mit dem von Phoenix-Racing privat eingesetzten Audi R8 LMS Evo2 keine Ziele zu setzen, kam er nach seinem ersten Stint über sieben Runden stinksauer zur Box zurück. „Es macht absolut keinen Spaß“, ärgerte sich der Berglen-Steinacher, der als zweitbester Audi-Pilot aussichtsreich als Fünfter in den Eifel-Marathon gestartet war. „Unser Top-Speed stimmt zwar, aber untenrum fahren alle Kreise um uns, egal ob Porsche oder Mercedes, wirklich alle.“ Dies führte dazu, dass Winkelhock im Gesamtklassement von Platz fünf auf Rang zehn durchgereicht wurde. „Wenn es so weitergeht, hoffe ich, dass die 24 Stunden schnell vorübergehen.“

Doch nicht nur er, sondern auch die anderen Audi-Teams klagten über mangelnde Leistung im unteren Drehzahlbereich. Der Phoenix-Teamchef Ernst Moser bestätigte zwar, dass sich nach dem Quali-Rennen vor drei Wochen in puncto Einstufung des R8 etwas getan habe, doch leistungsmäßig sei man immer noch leicht im Nachteil: „Deshalb müssen wir schauen, dass wir frei fahren können und nicht in Zweikämpfe verwickelt werden, was in der Anfangsphase des Rennens natürlich nicht geht, weil alle noch dicht hintereinanderher fahren“, erklärte Moser.

Im weiteren Verlauf des Rennens kam der grün-weiße Renner mit der Startnummer 16 immer besser in Schwung. „Unsere Pace stimmt“, sagte Winkelhock. Nachdem seine Teamkollegen Kim Luis Schramm (Ilmenau), Jakub Giermaziak (Polen) und Michele Beretta (Italien) ihre Stints absolviert hatten, übernahm Markus Winkelhock um 20.30 Uhr den R8 für einen rund zweistündigen Doppelstint. „Diesmal hat es richtig Spaß gemacht, denn die Balance des Autos war super und die Zeiten haben gepasst“, sagte der Berglen-Steinacher, der nach sieben Rennstunden, auch begünstigt durch ungewöhnlich viele Ausfälle an der Spitze, schon wieder auf Platz sechs geführt wurde.

Wer hier Fünfter wird, braucht sich nicht zu verstecken

Zwei Stunden vor Rennende wurde es noch einmal spannend, als es an manchen Streckenabschnitten der 25,378 Kilometer langen Kombination aus Grand-Prix-Kurs und Nordschleife mehr oder weniger intensiv zu regnen begann. Doch auch diese Phase überstand das Team ohne Ausrutscher oder technische Probleme, so dass sich letztlich alle über Platz fünf freuen konnten.

„Wer in so einem schwierigen Rennen bei diesem starken Starterfeld Fünfter wird, braucht sich nicht zu verstecken“, lobte Teamchef Moser seine Schützlinge. „Da können die Jungs stolz drauf sein.“