"Massiv unter Druck": So trifft die Energiekrise Sportvereine im Rems-Murr-Kreis

„Die Schwimmabteilung ist massiv unter Druck“, sagt Klaus Silbernagel, Vorsitzender der SG Weinstadt. Die rund 250 Mitglieder der Abteilung spüren bislang die stärksten Auswirkungen der Sparmaßnahmen, die wegen der Energiekrise aufgrund des Ukraine-Kriegs getroffen werden. Im Stiftsbad in Weinstadt wurden die Wasser- und die Raumtemperatur gesenkt, um Strom und Gas zu sparen. Wie viele andere Vereine befürchtet die SG Weinstadt, dass irgendwann die Schließung des Hallenbads droht. Anderorts, wie in Waiblingen, hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke bereits die Schließung des Lehrschwimmbeckens in Bittenfeld und des Hallenbads in Hegnach beschlossen. In Weinstadt bleibt man weiterhin optimistisch – und setzt auf den Dialog mit Stadt und Stadtwerken. „Wir hoffen, dass das Stiftsbad geöffnet bleibt“, sagt Klaus Silbernagel.

Auch seitens der SG Schorndorf heißt es, dass die Schwimmabteilung am meisten von den Energiesparmaßnahmen betroffen ist. Im Schorndorfer Oskar-Frech-Bad ist insbesondere das Kinderschwimmen durch die Regulierung der Wasser- und der Raumtemperatur betroffen, sagen Vereinsvorstand Matthias Römer und Benjamin Wahl, geschäftsführender Vorstand: „Ausgerechnet im Schwimmen haben wir sowieso einen Riesenbedarf für Kinderschwimmkurse und eine große Warteliste.“ Derzeit gebe es einen Ansturm auf die Kurse, der kaum zu bewältigen sei. „Es wäre aus gesellschaftlicher Sicht sehr problematisch, wenn noch mehr Kinder nicht schwimmen lernen können“, so die SG Schorndorf.

572 Vereine aus Baden-Württemberg verfassen offenen Brandbrief

„Die Energiekrise trifft uns im gleichen Maße wie alle anderen Vereine, Firmen oder Kommunen“, sagen Matthias Römer und Benjamin Wahl. Darum hat der Schorndorfer Sportverein – wie die SG Weinstadt – einen offenen Brief unterzeichnet, der auf die Energiekrise und die Folgen für Sportvereine und den gemeinnützigen Sport aufmerksam machen soll.

Darin heißt es: „In den vergangenen Wochen haben etliche Vereine Post von ihren Energieversorgern bekommen, in der teils massive Preiserhöhungen für Gas und Strom angekündigt wurden.“ Alle 572 baden-württembergischen Vereine, die unterzeichnet haben, seien enttäuscht darüber, dass der gemeinnützige Sport kein Gehör im dritten Entlastungspaket der Bundesregierung gefunden habe. Im Jahr 2022 rechnet die SG Schorndorf mit einer Steigerung der Energiekosten von circa 30 Prozent. Für die Zukunft will sich der Verein rüsten: „Wir befassen uns aktuell mit der Planung einer großen Photovoltaikanlage, um einen maßgeblichen Teil des Stromverbrauchs der SG aus regenerativen Quellen selbst zu produzieren.“

„Es wäre problematisch, wenn Kinder nicht schwimmen lernen können“

Auch bei den Handballern des TVB Stuttgart sind die gestiegenen Strom- und Gaspreise ein Thema. „Wir spüren die Preiserhöhungen in allen Bereichen“, sagt Philipp Klaile, Sprecher des TVB. Der Verein sei davon abhängig, dass es den Partnern und Sponsoren weiterhin wirtschaftlich gut gehe. Ob es Einschränkungen bei Heimspielen, wie etwa in der Porsche-Arena in Stuttgart, geben wird, könne der TVB Stuttgart noch nicht abschätzen. „Wir sind keine Betreiber der Hallen, sondern nur Mieter“, sagt Philipp Klaile. Welche Energiesparmaßnahmen also für die Trainings- und Spielstätten gelten, legen die Städte und Kommunen fest. „Wir können nur das machen, was jeder Privathaushalt macht, und halten uns an die gesetzlichen Vorgaben.“

Welche Folgen die Energiekrise für den Bundesligasport haben könnte, wird laut TVB Stuttgart bereits auf Geschäftsführerebene innerhalb der Liga diskutiert. Man hoffe, so heißt es vom Handballverein, dass die Einschränkungen für den Sport minimal bleiben und „wir mit den anderen Maßnahmen drum herumkommen“.

Räume sind kühler, Saunazeit eingeschränkt und kürzere Duschzeiten

Noch sieht es im Bewegtsport entspannt aus. Die Badminton-Mannschaft der SG Schorndorf trainiert in der Karl-Wahl-Sporthalle. Bislang seien dem Verein keine weiteren Maßnahmen der Stadtverwaltung Schorndorf bekannt. „Natürlich gehen wir davon aus, dass gegebenenfalls die Raumtemperatur und die Wassertemperatur reduziert werden“, sagt Benjamin Wahl. „Wir hoffen natürlich, dass es in einem vertretbaren Rahmen bleibt, insbesondere für unsere Kinder- und Jugendgruppen.“

Bei Sportarten wie Fußball spüren die Vereine noch keine großen Auswirkungen. „Der Sport wird sowieso im Freien durchgeführt“, sagt Benjamin Wahl.

Viele Maßnahmen bereits umgesetzt

Auch bei der SG Weinstadt wechseln die verschiedenen Abteilungen erst in den Oktoberwochen vom Sportplatz in die Hallen. „Mal schauen, wie es bei Sportarten wie dem Turnen oder Herzsport wird“, sagt Klaus Silbernagel. „Das sind Sportarten, bei denen man sich nicht pausenlos durch die Halle bewegt.“ Erfahrungswerte gibt es hier allerdings noch nicht. Im SG Cube in Weinstadt haben der Verein wie auch die SG Schorndorf im Sportvereinszentrum viele Maßnahmen zum Energiesparen umgesetzt: Dazu gehört die Senkung der Raum- und Wassertemperatur, die Optimierung der Saunazeiten sowie die Reduzierung des Stromverbrauchs.

In Weinstadt läuft das folgendermaßen ab: „Will ein Mitglied in die Sauna, muss es das bei den Mitarbeitern des SG Cube melden, dann wird die Sauna hochgeheizt und mittels der modernen Technik gesteuert“, sagt Klaus Silbernagel von der SG Weinstadt. Außerdem werde die Außenbeleuchtung des SG Cube eine Stunde nach Schließung ausgeschaltet.

Nicht jammern, sondern Lösungen suchen

Eine Zusammenlegung der Nutzungspläne der Hallen, um Strom und Gas zu sparen, kommt in Schorndorf nicht infrage. „In Anbetracht der Flüchtlingskrise sind die Hallenzeiten sowieso begrenzt“, sagen Benjamin Wahl und Matthias Römer. Steigen die Preise für Strom und Gas, also für den Betrieb der Hallen, weiter, liegt es nahe, dass die Mitgliedsbeiträge erhöht werden. Die Erhöhung kommt für die SG Weinstadt bislang nicht infrage. Man wolle der eigenen Philosophie treu bleiben und den gemeinnützigen Sport zu einem „vernünftigen Preis“ anbieten - „und nicht jammern, sondern Lösungen suchen“, sagt Klaus Silbernagel von der SG Weinstadt.