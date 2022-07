Miedelsbacher Rallyefahrer Kreuter näher an der Klassenspitze

Kleiner Lichtblick für Norman Kreuter bei der ADAC-Rallye Mittelrhein. Obwohl der Miedelsbacher beim 4. Lauf zur Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM) als Sechster der DRM2-Wertung für Fronttriebler nur einen Rang besser platziert war als bei der Rallye Stemweder-Berg, hat er diesmal eine positive Gesamtbilanz gezogen.

„Ich habe den Abstand zur Klassenspitze weiter verringern können“, freute sich Kreuter, der mit seinem Peugeot 208 Rally4 besonders in den schnellen Passagen Zeit gutmachen konnte. Bei den ungeliebten 90- Grad-Abzweigen dagegen habe er stellenweise immer noch zu spät gebremst und dadurch wieder Zeit verloren, so der 49-Jährige. Da die DRM2-Kategorie diesmal mit 16 Teams besonders stark besetzt war, „hatte am Ende Platz sechs einen viel höheren Stellenwert als Rang sieben bei der Rallye Stemweder-Berg, wo nur elf Klassenkonkurrenten gestartet waren“, so Kreuter.

Saisonhöhepunkt der DRM

Die erstmals ausgetragene ADAC-Rallye Mittelrhein mit Start und Ziel in Wittlich kann schon jetzt als Saisonhöhepunkt der DRM bezeichnet werden, denn sechs der zwölf Wertungsprüfungen fanden in den Weinbergen oberhalb der Mosel statt. Diese wurden schon vor Jahren bei der Rallye Deutschland gefahren, die einst zur Rallye-Weltmeisterschaft zählte. „Das sind absolut die schönsten Prüfungen, die der deutsche Rallyesport zu bieten hat“, lobte Kreuter die äußerst anspruchsvolle Streckenführung in der Eifel-Mosel-Region, die seinem Fahrstil durchaus entgegenkam.

Dementsprechend motiviert zeigten er und seine bayerische Co-Pilotin Julia Götzl (Mamming) auf den vier Prüfungen der Freitagsetappe eine ansprechende Leistung. „Es lief nahezu perfekt, auf der zweiten Prüfung konnten wir sogar die viertschnellste Zeit in der Klasse RC4 erzielen“, betonte Kreuter, der das Etappenziel als Klassen-Sechster erreichte.

Schleichender Plattfuß

In der Auftaktprüfung der Samstagsetappe unterlief Kreuter allerdings ein Fahrfehler, der zum Glück keine größeren Folgen hatte. „In einer Rechtskurve traf ich einen verdeckt liegenden Stein, der vorne rechts zu einem schleichenden Plattfuß führte und die Spurstange beschädigte.“ Zu allem Überfluss brach zwei Prüfungen später auch noch der Auspuff, was einen spürbaren Leistungsverlust zur Folge hatte. „Alle Schäden konnten jedoch von unserem Team innerhalb der 30-minütigen Servicezeit behoben werden“, war Kreuter froh.

Nachdem das schwäbisch-bayerische Duo seinen Rhythmus in den Moselweinbergen wieder gefunden hatte und die Konkurrenz auch nicht fehlerfrei blieb, gelang es dem Team sogar, Platz fünf in der Klasse zu erobern. Dieser ging allerdings zwei Prüfungen vor Schluss durch einen kapitalen Verbremser wieder verloren, so dass sich beide letztlich mit Rang sechs in der DRM2-Wer-tung zufriedengeben mussten. „Nach einer 160 km/h schnellen Bergabpassage habe ich den folgenden Linksabzweig zu spät wahrgenommen und bin volles Rohr geradeaus in den Notausgang geschossen“, erklärte Kreuter. „Da es sich dort um einen Schotterweg handelte, kam ich kaum zum Stehen und brauchte ewig, bis ich die 30 oder 40 Meter wieder zurückgesetzt hatte. Damit war der Kampf um Platz fünf entschieden.“