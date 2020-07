Großerlach liegt auf einer Hochebene und hat einiges zu bieten – unter anderem einen Skilift und einen Silberstollen namens „Gabe Gottes“. Die Tour führt zunächst auf einem wenig befahrenen Teersträßchen hinunter ins romantische, am Flüsschen Rot gelegene Liemersbach und von dort, vorbei an diversen Mühlen, hinauf nach Mainhardt. Vorbei geht’s am Freibad, stets der Beschilderung „Finsterroter See“ folgend. Zurück in Großerlach, bietet sich ein prächtiger Ausblick.