Wie an einer Perlenschnur aufgezogen liegen zwischen Mainhardt und Oberrot etliche Mühlen am Fluss Rot. Auf den ersten beiden Kilometern sind zwei längere Anstiege zu bewältigen. Vorbei an der imposanten Windkraftanlage, geht’s rasch talwärts zum Starkholzbacher See und sogleich hinauf zur Commenturwaldhütte, dem höchsten Punkt der Tough-Timber-Lake-Tour. Auf dem Schlussteil säumen die Obermühle, Ebersberger und Marhördter Sägmühle den Weg.

Start/Ziel: Wanderparkplatz Wielandsweiler,