Nach einem kurzen Stück auf der Straße, vorbei an Stiersbach, steht der erste von zwei knackigen Anstiegen auf der Bull’s-River-Tour an: Der technisch anspruchsvolle Trail führt hinauf zum Stiershof. Nach einer rund vier Kilometer langen Abfahrt und einem kurzen Gegenanstieg verzückt das idyllische Dendelbach. Am Aussichtspunkt Landhegturm ist eine kurze Pause angesagt, ebenso hoch oben auf dem Flinsberg. Von dort rollt es sich mühelos zurück nach Oberrot.

Start/Ziel: Parkplatz am