Nach einer flüssigen Fahrt durch den Brucher Wald windet sich der Mettelbacher Vicinalweg Richtung Fornsbach. Allzu viele Körner sollten bis hierher verbraucht worden sein: Die Rampe rauf zur Hochebene auf dem Hornberg hat es in sich. 130 Höhenmeter auf einem Kilometer zwicken in den Waden. Der Anstieg wird mit einem formidablen Ausblick entschädigt. Der letzte Buckel hinauf auf den Hagberg ist nicht ganz so steil, die Aussicht aber mindestens genauso prachtvoll.

Alle bisher