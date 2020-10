Die nächste englische Woche für die Rems-Murr-Fußballer beginnt bereits am Dienstagabend (13. Oktober). Zweimal stehen sich Tabellenführer und Zweitplatzierter gegenüber.

In der Kreisliga B IV stehen fünf Partien auf dem Programm, zwei folgen noch am Mittwoch. Am Dienstag um 20 Uhr erwartet dabei Spitzenreiter TSV Schmiden II den SC Urbach II, der als Zweitplatzierter zwei Punkte weniger auf dem Konto hat und gewinnen muss, will er nicht fürs Erste weit zurückfallen.