(fmo). Eine weitere neue Spielerin wird in der kommenden Saison (2022/23) für die Bundesliga-Handballerinnen des VfL Waiblingen am Ball sein: Die 24-jährige Julia Herbst wechselt vom Erstligisten HL Buchholz-Rosengarten an die Rems. Laut VfL-Trainer Thomas Zeitz ist die Linkshänderin eine Wunschspielerin des Vereins.

"Sie passt sportlich wie menschlich super ins Team und gibt uns viele neue Möglichkeiten“, so Zeitz. Die gebürtige Hamburgerin spielt seit fünf Jahren bei den