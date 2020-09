Eine gute Vorbereitung, ein gutes Gefühl – und dann das: Mit 18:29 ging der VfL Waiblingen zum Zweitliga-Auftakt beim Favoriten Füchse Berlin unter. Dem ersten Heimspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr) in der Rundsporthalle kommt deshalb besondere Bedeutung zu. Eine Niederlage gegen den HC Leipzig könnte zu großer Verunsicherung des Teams führen. Trainer Thomas Zeitz ist jedoch überzeugt: „Wir werden ein anderes Gesicht zeigen als in Berlin.“

Freilich hatte sich auch der Coach sein