Nach der Öffnung: Viele offene Fragen bei den Fußballern

Die Fußballer atmen auf, sie dürfen nach den neuesten Corona-Beschlüssen wieder eingreifen. Doch wie genau? Das ist nicht so einfach, wie es scheint.

Klar ist: Liegt die Inzidenz im Kreis unter 50, dann kann es losgehen: Kontaktarmer Sport mit bis zu 20 Jugendlichen unter 15 Jahren bzw. zehn ab 15 Jahren ist erlaubt. Steigt die Inzidenz über 50 und hält sich dort drei Tage lang, ist sofort wieder Schluss. Gemeinsamer Sport ist dann nur noch für fünf Leute aus zwei Haushalten möglich.

Doch so weit ist es ja noch nicht. Die Inzidenz liegt im Kreis unter 50, also: Raus auf den Sportplatz!

Was ist eigentlich kontaktarmer Sport?

Aber was darf man da? Was ist "kontaktarmer Sport", wie es in der Coronaverordnung heißt?

Das weiß so recht noch niemand. Die Vereine sind verunsichert. Die SV Remshalden beispielswiese wollte erst mal gar nicht anfangen mit Mannschafstraining. Dann aber hat der Württembergische Fußballverband verkündet: „Übungen mit engem, dauerhaftem Körperkontakt sind zu vermeiden. Trainiert werden kann ausschließlich im Freien. Kabinen und Sanitärräume bleiben geschlossen.“

Das ist ja schon mal was, zumindest ein bisschen konkreter als alles, was es zuvor gab. Die Remshaldener wollen nun zügig einsteigen.

Der WFV bietet auch für Dienstag, 9. März, um 19 Uhr einen Online-Infoabend mit dem Titel „Zurück auf den Platz“ an. Die Vereine dürfen hoffen, dass sie danach schlauer sind.

Und was ist eine weitläufige Anlage?

Nicht vollständig geklärt ist zudem: Zählt ein Sportplatz zu den "weitläufigen Außenanlagen"? Dann dürfte darauf nämlich mehr als nur ein Gruppe trainieren.

In der Verordnung des vergangenen Jahres war och klar geregelt gewesen: kein Kontakt, auch der Mindestabstand von 1,50 Meter war vorgeschrieben. Nun ist der nur noch „empfohlen“.

Damals war auch die örtliche Polizeibehörde zuständig (also letztlich jede einzelne Gemeinde), diesmal gibt die Landesregierung vor, war erlaubt ist.

Es fehlt nicht viel zur Inzidenz über 50 - und dann ist alles schnell zu Ende

Die Aufbruchstimmung - trotz aller Unsicherheit - könnte schnell in sich zusammenbrechen, wenn die Inzidenz über 50 steigt. Bleibt sie dort drei Tage hintereinander, sind alle Bemühungen umsonst gewesen. Teamtraining ist nicht mehr möglich.

Tagesaktuelle Tests - wie soll das gehen?

Bleibt sie jedoch stabil unter 50, wäre vom 22. März an sogar normales Mannschaftstraining auf dem Platz möglich, erneut mit dem Damoklesschwert Inzidenz belastet. Steigt dann die Zahl über 50, dürfte zwar weiterhin trainiert werden, aber „jeweils mit tagesaktuellem Schnell- oder Selbsttest“? Aber: Wie soll das funktionieren und wie von wem wird das finanziert?

An einen Punktspielbetrieb mag man da gar nicht denken. Was passiert beispielsweise, wenn in der Landesliga die Rems-Murr-Klubs kicken dürfen (Inzidenz unter 50), aber die im Unterland (womöglich weit darüber) nicht?