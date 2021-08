Ein verrücktes Fußball-Wochenende (14./15. August 2021) haben einige Rems-Murr-Teams erlebt. Landesligisten wurden von einem Sommergewitter überrascht, was Kaisersbach den sicher geglaubten Sieg kostete und bei Allmersbach zum Spielabbruch führte. Genauso schnell wie das Wetter sich nach dem Chaos beruhigte, sollten es auch die Fußballer tun. Am Mittwochabend (18. August) nämlich geht es direkt weiter: In der Verbandsliga und Landesliga steht eine englische Woche an.

