Es ist unglaublich, in welcher Verfassung sich die Handballerinnen des VfL Waiblingen zu Saisonbeginn präsentieren. 8:0 Zähler haben sie in Liga zwei gesammelt, zuletzt warf das Team sensationell den Erstligisten Leverkusen aus dem DHB-Pokal. Nun geht’s im Punktspiel, dem ersten in der Saison in der heimischen Rundsporthalle, gegen den Aufsteiger MTV Heide. Leichtfertigkeit darf sich der VfL nicht leisten.

VfL Waiblingen (3. Platz, 8:0 Punkte) – MTV Heide (12. Platz, 2:6