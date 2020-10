In einem an Spannung kaum zu überbietenden Bundesligakampf mussten die Ringer des ASV Schorndorf die erste Niederlage der Saison hinnehmen. Der Tabellenführer der Bundesliga Südost unterlag beim SC Kleinostheim mit 8:12. Trotz zweier Schulter-Niederlagen wäre ein Sieg durchaus drin gewesen, doch ließen die Schorndorfer Kämpfer in der Schlussphase in fünf Einzelkämpfen wichtige Punkte liegen.

Der ASV musste ohne den immer noch angeschlagenen Weltmeister Frank Stäbler sowie die beiden