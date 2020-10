(ulk). Am Sonntag, 18. Oktober, geht’s los: Die SG Schorndorf startet mit einem Heimspiel in ihre Premieren-Saison in der 1. Badminton-Bundesliga. Der Aufsteiger geht nicht nur wegen der Corona-Pandemie in eine Spielzeit mit vielen Unbekannten. Eine zentrale Frage lautet: Wir ein Weltstar für die Schorndorfer antreten?

Beim Blick auf die zehn Erstligamannschaften hat SG-Teamchef Benjamin Wahl vier Teams ausgespäht, welche im Titelrennen voraussichtlich die besten Chancen haben werden.