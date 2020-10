Es hatte sich abgezeichnet, nun hat der Handballverband Württemberg auch offiziell Konsequenzen gezogen. Der Spielbetrieb – Meisterschaftsspiele, Freundschaftsspiele, Turniere – von der fünften Liga (Württembergliga) an abwärts wird angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen bis Ende November unterbrochen. Das beschloss der Verband am Dienstag und gab es am Mittwoch bekannt, noch bevor die Ministerpräsidenten in Berlin konferierten und den gesamten Amateursport für vier Wochen auf Eis