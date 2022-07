Nachhaltigkeit und Breitensport-Förderung ist wichtig für den Spitzensport

Wie steht es um die Zukunft im Profisport, welche Rolle spielt die WM-Vergabe nach Katar und wie schafft man es, Kinder und Jugendliche weiter vom Sport zu überzeugen?

Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums des Sportkreises Rems-Murr fand am Sonntagvormittag eine Podiumsdiskussion zum Thema „Die Zukunft des Spitzensports – insbesondere beim Fußball“ in Schorndorf statt. Das Fazit: Nachhaltigkeit und die Förderung des Breitensports sind wichtige Komponenten, um weiterhin im Profisport mithalten zu können.

Auf dem Gelände der Firma Knödler, die auch Sponsor der Veranstaltung war, trafen sich neben Moderator Jens Zimmermann vier Gäste, um über die Zukunft des Sports und des Fußballs zu diskutieren. Auf dem Podium versammelten sich Rainer Brechtken (Vizepräsident der SG Schorndorf), Reinhold Sczuka (Bürgermeister von Althütte und Sportkreisrat), Eberhard Fugmann (Präsident des SC Freiburg) und Rouven Kasper (Vorstand Marketing und Vertrieb beim VfB Stuttgart). Rouven Kasper vertrat den Vorstandsvorsitzenden des VfB Stuttgart, Alexander Wehrle, der sich aufgrund eines „schweren familiären Vorfalls“ entschuldigen ließ.

Egal ob Fußball, Leichtathletik oder Schwimmen: Dass junge Talente schon früh gefördert werden müssen, egal in welcher Sportart, da sind sich alle Diskutierenden einig. Rainer Brechtken sieht dabei allerdings ein zentrales Problem: „Wir verlieren im Augenblick zu viele junge Menschen, die nicht mehr in das Sportsystem hineinkommen.“ Deutschland habe aktuell kein ausreichend funktionierendes System, das junge Leute entsprechend fördern würde. Das Entscheidende sei dabei, nicht zu früh im Kindesalter zu spezialisieren. Aktuell würden sich Kinder zu früh auf eine spezifische Sportart konzentrieren und dabei den gesamten Bereich der Grundlagenausbildung vernachlässigen, so Brechtken.

„Ideal wäre es, wir hätten hier im Kreis an drei Stellen eine sportartenübergreifende Talentschule – und dann gehen die Kinder in ihre entsprechenden Sportarten.“ Würden Grundsportarten wie Leichtathletik und Turnen mehr an Grundlagen zusammenarbeiten, wäre dies ein erheblicher Fortschritt für den deutschen Spitzensport, so Brechtken.

Eberhard Fugmann kann nach eigener Aussage einen Haken an diese Feststellungen machen. Die Freiburger verfolgen eine bestimmte Ausbildungsphilosophie, die bei Kindern in der ersten Klasse beginne. „Wir achten sehr darauf, die Kinder nicht zu früh für uns als Fußballverein zu gewinnen und erst ab Ende der vierten Klasse den Kindern das Trainieren beizubringen.“ Bis dahin stünde die Freude an der Bewegung im Vordergrund, so Fugmann. Außerdem sei es ihm wichtig, Talente aus der Freiburger Gegend nicht zu „unguten Zeitpunkten“ für andere Vereine abzuwerben.

Ist es ein Problem, dass große Vereine kleineren Dorfmannschaften die Spieler entziehen? Nein, sagt Reinhold Sczuka. Der Bürgermeister von Althütte sah kein Problem, als Sonnenhof Großaspach einst in die dritte Liga aufstieg. „Das hat die Jungs noch mal richtig motiviert, auch im Breitensport.“ Er sieht mehr die Grundschulen in der Pflicht, wieder mehr den Sport in den Blick zu nehmen. Er habe als Kind in der Schule schwimmen gelernt, was heute in Grundschulen nicht mehr üblich sei.

Auch die Fußball-WM in Katar war Thema auf dem Podium. Der umstrittene Austragungsort im Winter könnte nämlich auch dem Image des Fußballs schaden. „Wenn wir mit den Leuten auf der Straße sprechen, finden diese klare, deutliche Worte zur WM in Katar“, sagt Sczuka zur Frage, ob der Ort dem Fußball schaden könne. Auch Rouven Kasper sieht aus Sicht des Marketings Katar als problematischen Austragungsort. „Wir hätten das Thema Fußball natürlich gerne in den Märkten, wo Fußball gelebt wird.“ Die Verbände würden das Maximale herausholen wollen, was andererseits wieder den Breitensport fördere.

Wenn es um Spitzensport geht, ist auch Olympia ein Thema. Der olympische Gedanke droht an Wert zu verlieren, obwohl die Spiele eine Bühne für große Sporttalente bieten. Es gab große Hoffnungen, als Thomas Bach neuer IOC-Präsident wurde, wenige wurden erfüllt. Trotzdem warnt Reinhold Sczuka davor, dies an einzelnen Personen festzumachen. „Es ist nicht nur eine Person, sondern es sind Strukturen, die dahinterhängen.“

Brechtken kritisiert hingegen die Strategie der Bewerbungen um Olympia in Deutschland. Sein Vorschlag wäre eine Bewerbung für die Olympischen Sommerspiele 2036 in Berlin. Genau einhundert Jahre vorher hatten die Olympischen Spiele damals in Berlin stattgefunden. Neben dem Sportlichen könne man im Begleitprogramm Themen wie Menschenrechte und Sport sowie Vergabepraktiken behandeln. „Da hätten wir endlich mal eine Strategie.“

„Die Zukunft des Profisports liegt in unseren Händen“, betont Rouven Kasper zusammenfassend. Außer der Förderung von Kindern und Jugendlichen seien auch Ereignisse wie die Last-Minute-Rettung des VfB Stuttgart in der vergangenen Saison hilfreich, das Image des Profifußballs zu verbessern. Außerdem seien Nachhaltigkeit, Verantwortung und die Identität zu Personen im Spitzensport wichtig, um weiterhin erfolgreich zu sein.