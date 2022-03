Der FSV Weiler zum Stein hat seine Nachfolger für Hakan Keskin verpflichtet. Ab der Saison 2022/23 werden Marcel Goncalves und Egzon Krasniqi beim derzeitigen Aufstiegskandidaten in der Kreisliga A2 das Trainerduo bilden. Goncalves ist derzeit beim Bezirksligisten SV Steinbach als Spieler aktiv. Der 33-Jährige will auch in Weiler künftig an den Ball treten. Der 32-jährige Egzon Krasniqi ist momentan noch Torwarttrainer beim SV Breuningsweiler und soll beim FSV vorerst an der Seitenlinie