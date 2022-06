Niko Kappel erhält den DJK-Ethik-Preis

Spontan, humorvoll, redegewandt, souverän und doch ein bisschen nervös hat am Montagnachmittag Para-Leichtathlet Niko Kappel den DJK-Ethik-Preis des Sports entgegengenommen. „Ich weiß, ich habe eine große Klappe, aber wenn ich im Mittelpunkt stehe...“, sagte der 27-Jährige, für den etliche Vertreter aus Sport und Politik ins Sport, einem Sport-, Bildungs- und Dienstleistungszentrum, nach Stuttgart gekommen waren.

Charmant lächelte der Welzheimer diese Aufregung weg und erzählte die ein oder andere Anekdote, während ihm Volker Lemken, Vizepräsident des DJK-Sportverbands und Moderator der Veranstaltung, Entweder-Oder-Fragen stellte. Wer hätte schon gedacht, dass ein Olympiasieger doch lieber den Aufzug als die Treppen nimmt? Oder dass er mehrfach Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel getroffen hat? „Sie ist echt lustig, das erwartet man so gar nicht.“

An diesem Nachmittag ging es nur um ihn. Den Paralympicssieger, Weltmeister und Weltrekordhalter - und den Vorzeigeathlet des Behindertensports. „Niko Kappel lebt für die gleichberechtigte Teilhabe und steht dafür ein. Durch sein herausragendes Engagement, sich für Inklusion stark zu machen, möchten wir seinen Einsatz mit diesem Preis im besonderen Maße würdigen“, lautete die Begründung des Kuratoriums, warum gerade Kappel den Ethik-Preis des Sports bekommen sollte.

„Niko Kappel setzt sich für Inklusion ein, die uns im DJK-Sportverband seit langem ein zentrales Anliegen ist und zur Grundorientierung des Verbands gehört. Für ihn bedeutet Inklusion Gleichstellung auf Augenhöhe und in allen Bereichen. Seine sympathische und authentische Ausstrahlung zeichnen ihn aus,“ sagte Elsbeth Beha, Präsidentin des DJK-Sportverbands.

"Der FC Bayern des Kugelstoßens"

Theresa Schopper, Ministerin für Kultus, Jugend und Sport der badenwürttembergischen Landesregierung, nannte Kappel in ihrem Grußwort den „FC Bayern des Kugelstoßens“. Denn wenn einer über Jahre sportlich erfolgreich ist, dann er. „Er setzt sich dafür ein, dass Vielfalt zur Normalität wird. Ganz gemäß dem Motto: Humor überwindet Schwellen, was er zusammen mit Mathias Mesters bei den Parantänischen Spielen bewiesen hat.“

Friedhelm Julius Beucher, der Präsident des deutschen Behindertensportverbandes, nannte Kappel in seiner Laudatio einen „feinen Kerl“, der nicht nur verlässlich und sehr diszipliniert sei, sondern auch einer, mit dem man viel Spaß haben kann. „Niko weiß, wer er ist und wir sind stolz auf ihn.“

Freudestrahlend und demütig nahm Kappel diesen Preis entgegen und bewies gleich darauf wieder einmal, was normaler Umgang mit seiner Kleinwüchsigkeit bedeutet. „Ich war selten so gerührt“, begann er. „Der Preis bedeutet mir sehr viel.“ Gedankt hat Kappel in erster Linie seinen Eltern, Heike und Thomas. „Ihr habt mir Werte wie Toleranz, Wertschätzung, Respekt und Verlässlichkeit vermittelt. Bis heute sind diese für mich wichtig. Wenn ich damit ein Vorbild sein kann, dann nehme ich diese Rolle gerne an und hoffe, andere Menschen durch mein Auftreten für ihr Tun und Handeln zu inspirieren.“

"Meine Eltern haben mich nie in Watte gepackt"

Seine Eltern hätten von Anfang an keinen Unterschied gemacht und ihren Sohn nicht in Watte gepackt. „Es geht ganz klar um Gleichstellung, keine Bevorzugung. Gleichstellung bedeutet neben allen Vor-, auch alle Nachteile der Gesellschaft genau so mitzunehmen.“ Und da sei es wichtig, so normal wie mit allen anderen umzugehen. Ein Blick in die Vergangenheit Kappels zeigt: Kindergarten, Schule, die Ausbildung zum Bankkaufmann, Freundin Sportverein, Musikinstrument. „Ich finde, das ist schon alles sehr normal.“

Und weiter: „Jeder Mensch hat seine Vorteile und seine Nachteile, seine Stärken und Schwächen.“ Dass aus ihm kein Basketballer werde, sei klar. Doch noch nie habe er sich Gedanken über die Größe eines Hotelbetts oder zu kurzen Decken gemacht. „Ich nutze meine Stärken, tue das, was mir Spaß macht und ärgere mich nicht darüber, was nicht funktioniert.“

Es müssten Brücken gebaut und Türen geöffnet werden. „Doch durchgehen muss jeder selber“, so der Kugelstoßer.

Die 2 500 Euro, mit denen der DJK-Ethik-Preis dotiert ist, spendet Kappel an den Verein zur Förderung der Para-Leichtathletik.