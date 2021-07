Das Ende der Pandemie ist nicht in Sicht. Dennoch werden an diesem Freitag, 23. Juli, die Olympischen Spiele 2021 in Tokio eröffnet. Nicht nur in Japan hagelt es Kritik. Hätte das Ereignis erneut verschoben werden müssen? Die Sportredaktion hat Stimmen aus dem Rems-Murr-Kreis gesammelt.

Normalerweise ist die Vorfreude auf Olympische Spiele im Gastgeberland groß, doch die große Mehrheit der japanischen Bevölkerung lehnt sie zu diesem Zeitpunkt ab. Zwar sind keine Zuschauer zugelassen,