Niko Kappel hat schon Fotos von den Medaillen gesehen, die es bei den Paralympics in Tokio zu gewinnen gibt. „Ich will eine haben! Die sehen unfassbar gut aus!“, sagt er bei der Pressekonferenz in Fellbach.

Wild entschlossen und dabei gewohnt gut gelaunt präsentiert sich der Welzheimer einen Tag vor seinem Flug nach Japan. Es wäre aber auch ulkig, wenn der Titelverteidiger im Kugelstoßen erzählen würde, er wäre schon mit einer guten Platzierung zufrieden.

Natürlich ist er zu