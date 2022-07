Nina Ndubuisi von der SG Schorndorf: Deutsche U-20-Meisterin im Kugelstoßen

Die Kugelstoßerin Nina Ndubuisi von der SG Schorndorf hat bei den deutschen Jugendmeisterschaften der U 20 und U 18 in Ulm im Kugelstoßen der U 20 den deutschen Meistertitel gewonnen. Sehr erfolgreich war auch Joshua Stallbaum vom TSV Schmiden, der im Stabhochsprung der U 18 den zweiten Platz belegte.

Auch im Freien jetzt stark

Die Schorndorferin Nina Ndubuisi stellte einmal mehr unter Beweis, dass mit ihr immer zu rechnen ist, wenn es darauf ankommt. So ging es für die Athletin außer um den Titel auch um die Qualifikation für die U-20-Weltmeisterschaften in Cali Anfang August. Die hierfür notwendige Norm von 15 Metern im Kugelstoßen mit der Vier-Kilo-Kugel hat sie bereits mehrfach übertroffen. Nun galt es, sich gegen die direkte nationale Konkurrenz durchzusetzen und am Ende einen der beiden ersten Plätze zu belegen.

Bereits der Einstieg in den Wettkampf gelang der Schorndorferin sehr gut. Nachdem sie in der Hallensaison bereits konstant über 16 Meter gestoßen und mit 17,27 Metern sogar den zweiten Platz in der Weltjahresbestenliste belegt hatte, knüpfte sie im bisherigen Verlauf der Freiluftsaison noch nicht ganz an dieses Niveau an. Umso größer war ihre Erleichterung, als mit 16,33 Metern im ersten Versuch auch unter freiem Himmel der Knoten platzte.

17,01 Meter bedeuten Rang zwei in der Weltjahresbestenliste

Mit dieser Weite setzte sich Ndubuisi bereits deutlich an die Spitze des Feldes, ehe sie ihre Führung im zweiten Durchgang mit 16,55 Metern sogar noch ausbaute. Im fünften Versuch war es schließlich so weit: Es war einer dieser Stöße, bei denen ein Athlet sofort merkt, dass er „die Kugel perfekt getroffen“ hat, wie Ndubuisi später im Interview zu Protokoll gab. So katapultierte sie das vier Kilogramm schwere Wurfgerät auf 17,01 Meter und sich zugleich auf den zweiten Rang der Weltjahresbestenliste im Freien. Damit sicherte sich die 18-Jährige mit deutlichem Vorsprung den Titel der Deutschen Meisterin und darf nun offiziell ihre Koffer für die WM in Kolumbien packen.

Tags darauf ging Ndubuisi zudem im Diskuswurf an den Start. Nachdem sie hier zweimal knapp an der Norm für Cali gescheitert war, wollte sie einen letzten Versuch wagen. 49,50 Meter galt es zu schaffen und für einen kurzen Moment schien dieses Ziel mit einem Wurf über die 50-Meter-Marke im vierten Versuch auch erreicht, doch die rote Fahne des Kampfrichtergespanns beendete die Träume von einem möglichen Doppelstart bei der WM schnell wieder. Dennoch platzierte sich Nina Ndubuisi, die erst seit diesem Jahr regelmäßig im Diskuswurf startet, mit 47,71 Metern auf dem starken vierten Rang.

Stallbaum behält die Nerven

Hoch hinaus ging es im Ulmer Donaustadion für Joshua Stallbaum vom TSV Schmiden im Stabhochsprung der Jugend U 18. Mit einer Einstiegshöhe von 4,30 Metern stieg er als vorletzter Athlet in den Wettkampf ein und meisterte die Höhe direkt im ersten Versuch. Spannend machte es der Schmidener bei der Folgehöhe von 4,40 Metern. Erst im dritten und letzten Versuch überquerte er die Latte fehlerfrei. Zu diesem Zeitpunkt waren außer Stallbaum noch drei weitere Springer im Wettbewerb. Die folgende Höhe von 4,50 Meter gelang Stallbaum wieder beim ersten Versuch.

Doch auch seine Konkurrenten hatten bei dieser Höhe keine Mühe. Spannend wurde es bei 4,60 Metern, bei der außer Stallbaum auch zwei seiner Konkurrenten in den dritten Versuch gehen mussten. Der Schmidener zeigte im Gegensatz zur Konkurrenz Nervenstärke und sicherte sich im dritten Versuch die erhoffte Medaille.

Bei der Höhe von 4,70 Meter stieg auch der letzte verbliebene Starter, Hendrik Müller (TSV Bayer 04 Leverkusen), in den Wettkampf ein. Während für Stallbaum hier Schluss war, schaffte Müller die Höhe im zweiten Versuch und übersprang später sogar noch die 5,00 Meter. Joshua Stallbaum sicherte sich mit seinen 4,60 Metern die hochverdiente Vizemeisterschaft.

Tolles Ergebnis für Luis Schaich

Der Schmidener ging in Ulm zudem über die 110 Meter Hürden an den Start, kam aber 15,02 Sekunden nicht über den Vorlauf hinaus.

Seine Vereinskollegin Laura Heeger war ebenfalls über eine Hürdendistanz am Start. Über die 400 Meter Hürden der U 18 lief sie in 65,44 Sekunden auf den fünften Platz in ihrem Vorlauf, verpasste aber die Qualifikation für das Finale.

Mittelstreckler Luis Schaich von der SV Winnenden war über 800 Meter der U 20 dabei. Im Vorlauf lief er vom Start mutig voraus und führte lange das Feld an. Durch sein schnelles Anfangstempo musste er in der zweiten Runde Körner lassen und kam als Vierter in 1:53,32 Minuten ins Ziel – das reichte fürs Finale. Hier lief er in einem sehr starken Teilnehmerfeld auf den achten Platz. Nach einer nicht optimalen Wettkampfvorbereitung, geprägt von einer Verletzung und einem langwierigen Infekt, war das ein tolles Ergebnis.

Zwei Top-10-Platzierungen für VfL Waiblingen

Mit zwei Top-10-Platzierungen kehrten die Starterinnen des VfL Waiblingen aus Ulm zurück. Gleich der erste Versuch mit dem vier Kilogramm schweren Hammer bei der U 20 war der weiteste für Gioia Mazza. Das Wurfgerät landete nach 48,63 Metern, damit reihte sich Mazza zunächst auf Rang neun mit 13 Zentimetern Abstand zur achtplatzierten Athletin ein.

Die ersten acht Athletinnen zogen ins Finale mit weiteren drei Versuchen ein, weswegen Mazza versuchte, sich noch weiter im Klassement vorzuarbeiten. Mit 48,55 Metern im zweiten und einem ungültigen Wurf im dritten Versuch gelang ihr das jedoch nicht. Mit ihrer persönlichen Bestleistung von 50,64 Metern hätte es knapp für das Finale der besten Acht gereicht.

Immerhin ein Top-10-Ergebnis erzielte Bianca Böhnke (U 18) über 3000 Meter. Sie hatte bereits die ganze Saison mit Problemen zu kämpfen, steigerte aber zuletzt in Köngen ihre Saisonbestleistung auf 9:58,56 Minuten. In Ulm überquerte Böhnke nach 10:34,09 Minuten die Ziellinie und wurde Zehnte. Es gewann Adia Budde vom TSV Altenholz in 9:54,50 Minuten.