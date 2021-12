Ins Halbfinale haben sie es alle geschafft. Die Vorrunde für die Teilnehmer aus dem Rems-Murr-Kreis - kein Hindernis. Insgesamt 86 Athleten kämpfen in zwei Halbfinalshows um 40 Plätze im Finale. Sieben davon sind schon vergeben an die Vorrundensieger. Alexander Hille, Markus Malle und Karim El Azzazy wollen drei der begehrten Finaltickets in den Rems-Murr-Kreis holen. Im Active Garden in Waiblingen treffen sich die drei zum gemeinsamen Training und um sich über die Show auszutauschen. Und da