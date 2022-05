Ninja Warrior Germany Allstars: Die 160 besten Ninjas im Eins-gegen-eins-Duell

So viel ist vorwegzunehmen: Keiner der Rems-Murr-Kandidaten hat den Einzug ins Finale von Ninja Warrior Allstars geschafft.

In der Allstar-Ausgabe der Ninja-Show treten je zwei Athleten im gleichen Parkour im direkten Duell an und kämpfen in je drei Runden um den Einzug ins Finale, das am 22. Mai auf RTL ausgestrahlt wird.

Markus Malle hatte in Runde eins mit seinem 36-jährigen Kontrahenten Omid Bayat zu kämpfen. Bayat zog das Tempo ganz schön an, so dass der 50-Jährige aus Birkmannsweiler Mühe hatte, Schritt zu halten. Am Ende musste sich Malle geschlagen geben, Bayat gewann das Duell. „Unfassbare Leistung, Markus“, lobte Moderator Jan Köppen aufmunternd.

Beide El-Azzazy-Brüder am Start

Für Karim El Azzazy, der die Trendsportfabrik des SV Fellbach leitet, lief es etwas besser: In Runde eins setzte er sich gegen den körperlich kräftigeren und größeren Gegner, Pascal Probst, mit seiner Geschwindigkeit durch. „Wenn ich mich noch besser auf die Griffe konzentriere, könnte ich da noch etwas Zeit rausholen.“

Und genau ein Griff war es, der für ihn das Aus in Runde zwei bedeutete, die er gegen den 18-jährigen Max Görner bestritt. El Azzazy warnte schon vor einigen Wochen vor dem starken Nachwuchs: „Wir kommen aus dem Turnen, dem Parkoursport, dem Klettern und haben mit dem Ninjasport erst später angefangen. Die Jüngeren sind damit groß geworden.“ Zwar kann El Azzazy im letzten Teil, dem Kamin, noch gut aufholen, doch sind es Millisekunden, die das Duell entscheiden. Sein Bruder Yasin El Azzazy aus Murr schaffte den Einzug in Runde drei, schied da aber gegen Tobias Plangga aus.

Alexander Hille, der erst in der letzten Staffel zu den Ninjas stieß, ging zum ersten Mal in ein Allstars-Duell. „Der Wettkampfcharakter ist ein anderer. Es geht eher um Geschwindigkeit. Das liegt mir eigentlich nicht ganz so“, sagte der Routenschrauber und Trainer im Active Garden in Waiblingen im Interview mit RTL. Er nahm sich vor, nicht so viel Druck aufzubauen, um Fehler zu vermeiden. Der 32-Jährige trat gegen einen weiteren Allstars-Neuling Yannick Schmalfuß an. Seine Klettererfahrung war in diesem Parkour der große Vorteil, der ihn Runde eins in knapp 50 Sekunden durchlaufen ließ. „Ich habe mir einen Plan gemacht und diesen durchgezogen.“

Ein Fehler führt ins Wasser

Gegen Lukas Kern in Runde zwei war dann aber auch für den ehemaligen Trainer von Philipp und Moritz Hans oder Kim Marschner Schluss. Ein Fehler am Bungee-Flug ließ sich nicht mehr unter Kontrolle bringen, er stürzte ab.