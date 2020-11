Ninja Warrior Germany: Wie haben die Rems-Murr-Kandidaten abgeschnitten?

Der Waiblinger Henry Ernst ist einer von 64 Kindern zwischen zehn und 13 Jahren, die es geschafft haben, sich unter 1000 Bewerbern für den Wettbewerb Ninja Warrior Germany Kids zu qualifizieren. Am Freitag, 6. November, wurde sein Vorrundenwettkampf ausgestrahlt, Henry Ernst ist dabei ausgeschieden. In der Altersklasse der 12- bis 13-Jährigen ist jedoch noch ein zweiter Waiblinger am Start. Am 20. November wird der Vorrundenwettkampf von Marlon Sämann ausgestrahlt.

Bei den Erwachsenen hat ein Winnender bereits das Halbfinale erreicht: Markus Malle aus Birkmannsweiler muss ebenfalls am 20. November versuchen, das Finale zu erreichen. Ninja Warrior Gemany läuft im Hauptabendprogramm von RTL, die Sendung der Kids wird auf Super RTL übertragen.