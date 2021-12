Gleich zwei Ninja-Warrior-Teilnehmer aus dem Rems-Murr-Kreis haben sich ins Finale der TV-Show gekämpft.

Alexander Hille, der in der Kletter- und Ninja-Halle Active Garden in Waiblingen arbeitet, buzzerte nach 3:24,44 Minuten im Halbfinal-Parcours. Souverän lief es für den 32-Jährigen, der auch schon Finisher der Vorrunde war, also alle acht Hindernisse erfolgreich überwand. „Der Hille macht das gut“, befanden auch die beiden Kommentatoren der Sendung, Frank „Buschi“