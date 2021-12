In der ersten Finalrunde von Ninja Warrior hat es einer der beiden verbleibenden Rems-Murr-Ninjas in die zweite Runde geschafft. Karim El Azzazy drückte innerhalb der vorgegebenen Zeit von 3:15 Minuten den Buzzer und ließ seiner Freude lautstark freien Lauf.

Nicht so erfolgreich lief es für Alexander Hille. An der Sprungstange war für ihn Schluss, nachdem er in der Vorrunde und dem Halbfinale gebuzzert hat. "Ich wollte zu viel", sagte er im Interview mit Moderatorin Laura Wontorra im