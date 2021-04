Im Zweitligaspiel bei der SG Kirchhof kamen die Handballerinnen des VfL Waiblingen gerade noch mit einem blauen Auge davon und holten einen Punkt. Nun treffen die Teams schon wieder aufeinander, diesmal in der Waiblinger Stauferhalle. Spielt der VfL so wie in den letzten 15 Minuten des Hinspiels, sollte ein Sieg herausspringen.

VfL Waiblingen (7. Platz, 21:21 Punkte) – SG Kirchhof (12. Platz, 11:29 Punkte; Samstag, 18 Uhr). Vor der Partie beim Drittletzten hatte der