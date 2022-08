Noch punktlose TSG Backnang unter Druck: Die Fußballspiele am Wochenende

Null Punkte stehen bislang auf dem Konto des Fußball-Oberligisten TSG Backnang. Ob sich das am vierten Spieltag ändert, ist fraglich, trifft die Mannschaft doch auf den Favoriten SV Stuttgarter Kickers. Und die wollen diese Saison nun endlich den Aufstieg packen. In der Verbandsliga soll's auch in Pfullingen wieder drei Punkte regnen und in der Landesliga will die SG Oppenweiler-Strümpfelbach ihren Schwung weiter ausnutzen und zu Hause Obersontheim nichts schenken.

Oberliga. SV Stuttgarter Kickers (3. Platz, 7 Punkte) - TSG Backnang (17. Platz, 0 Punkte/Samstag, 18 Uhr). Sehr viel schlechter hätte die TSG Backnang nicht in ihre Saison starten können. Nachdem die Backnanger ihre letzte Oberligasaison auf Platz drei beendet haben, hagelte es nun drei Niederlagen in Folge und die TSG steht nach drei Spielen punktlos da. Zuletzt hatte das Team von Trainer David Pfeiffer mit der enttäuschenden 1:2-Niederlage zu Hause im Lokalderby gegen die SG Sonnenhof Großaspach zu kämpfen. Pfeiffer fasste die Enttäuschung so zusammen: „Zwei Standards haben die Partie in eine Richtung gelenkt, die dem Spielverlauf nicht entsprochen hat.“ Ein Punkt hätte laut TSG-Verantwortlichen rausspringen müssen. Doch einfacher wird die Sache mit der Punkteausbeute am Samstagabend nicht. Dort trifft die Etzwiesenelf auf die Stuttgarter Kickers und damit ein Team, das nicht nur unter absoluten Profibedingungen trainiert, sondern auch längst den Aufstieg in die Regionalliga anstrebt.

SG Sonnenhof Großaspach (1. Platz, 9 Punkte) - 1. CfR Pforzheim (11. Platz, 3 Punkte/Sonntag, 14 Uhr). Ganz anders als bei der TSG Backnang läuft es für die SG Sonnenhof Großaspach blendend. Neun Punkte aus drei Spielen, alles ausgeschöpft, was drin war. Im Duell gegen den Lokalrivalen legten sie kurz vor der Halbzeitpause einen Doppelpack hin und ließen sich in der zweiten Spielhälfte nicht mehr bedrängen. So kann's weitergehen aus Sicht von Trainer Evangelos Sbonias und seiner Elf. Fortführen will die Aspacher Mannschaft diese Siegesserie nun wieder vor heimischer Kulisse gegen die Gäste aus Pforzheim. Auch bei denen läuft es nicht ganz rund. Auf das anfängliche Drei-Punkte-Glück gegen Rielasingen-Arlen, folgten zwei Niederlagen gegen Göppingen und Reutlingen.

Verbandsliga. VfL Pfullingen (15. Platz, 1 Punkt) - SV Fellbach (6. Platz, 6 Punkte/Samstag, 15.30 Uhr). Zwei Siege, eine Niederlage: Mit Mario Marinic an der Seitenlinie läuft es beim SV Fellbach doch ganz gut, überzeugt hat die Fellbacher Elf am Mittwochabend gegen die Gäste des FC Normannia Gmünd. Eine Wiedergutmachung für die 0:9-Pleite, welche die Anzeigentafel der letzten Begegnung der beiden Mannschaften zierte. Für die Gastgeber des Spiels am Wochenende, den VfL Pfullingen, gab's am Mittwoch nach zwei Niederlagen den ersten Punkt. 2:2 stand's am Ende des Duells in Geislingen. Wirft man einen Blick auf die Statistik der Spiele gegeneinander, hat Pfullingen die Nase vorn: Von fünf Aufeinandertreffen entschied das Team von der Schwäbischen Alb drei für sich, zweimal trennten sich die Teams remis. Nach drei Spielen in dieser Verbandsligasaison stehen die Fellbacher nun etwas besser da. Wie aussagekräftig diese Platzierung ist, zeigt sich am Samstag, um 15.30 Uhr.

Landesliga. TSV Crailsheim (10. Platz, 4 Punkte) - TV Oeffingen (5. Platz, 5 Punkte/Samstag, 15.30 Uhr). Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams ist noch gar nicht so lange her. Nach nur zwei Jahren in der Verbandsliga ging es nun für den TSV Crailsheim wieder in die Landesliga. Und auch hier reichte die Leistung nicht über eine Ausbeute von vier Punkten hinaus. Am Mittwochabend hatte Crailsheim eine bittere Pille zu schlucken, als der TSV beim Mitabsteiger Heimerdingen gastierte. 2:8 verloren die Crailsheimer in der Ferne. Oeffingen hingegen geht mit Selbstvertrauen in die Partie, nachdem sie unter der Woche ihre ersten drei Punkte gegen Neckarrems einfuhren. Und das nach zwei Lokalderbys, die beide remis endeten. So kann's weitergehen für die Mannschaft von Haris Krak. Der TV Oeffingen weiß um die Stärke des Ex-Verbandsligisten und weiß, dass angeschlagene Boxer gefährliche Gegner sein können.

VfR Heilbronn (15. Platz, 3 Punkte) - SV Kaisersbach (3. Platz, 6 Punkte/Samstag, 18 Uhr). Derbysieg hieß es am Mittwochabend auf dem Rasen des SV Kaisersbach, wo die Mannschaft von Trainer Hakan Keskin den SV Breuningsweiler mit 4:3 bezwang. Mentalität und Stärke bewiesen die Kaisersbacher kurz vor Ende der ersten Halbzeit, als sie das Spiel drehten. Von einem 0:2 auf den 3:2-Halbzeitstand. Drei Punkte mit nach Hause bringen wollen sie nun auch aus Heilbronn. Der VfR tut sich als Aufsteiger aus der Bezirksliga noch etwas schwer, sich in der Liga zurechtzufinden. Zugegeben traf die Mannschaft auch gleich auf zwei Favoriten der Liga, Türkspor Neckarsulm und den FV Löchgau. Beide Vereine zählen bei der Konkurrenz zu den Aufstiegskandidaten der Landesliga. Einen Vorteil könnten die Heilbronner haben: Sie hatten am Mittwoch Pause und hatten somit Zeit, ihre Niederlagen zu analysieren und entsprechend zu reagieren.

SV Breuningsweiler (11. Platz, 3 Punkte) - TSV Pfedelbach (9. Platz, 4 Punkte/Sonntag, 15 Uhr). Das hatte sich der SV Breuningsweiler anders vorgestellt. Mit dem Umbruch, der in der Mannschaft vor Saisonbeginn stattgefunden hatte, war klar, dass erfahrene Spieler nicht so schnell und nicht so einfach ersetzt werden können. Im Derby gegen den SV Kaisersbach gab der SVB dann aber die 2:0-Führung aus der Hand und lag zur Pause hinten. Zwar kämpfte sich das Team rund um Spielertrainer Tobias Feisthammel zurück zum 3:3-Ausgleich, aber am Ende war der Angriff zu schwach, die Abwehr zu instabil. Daraus sollen nun die richtigen Schlüsse gezogen werden, schließlich will man zu Hause gegen Pfedelbach punkten. Vergangene Saison ist dieses Vorhaben jedoch schiefgelaufen. Das Hinspiel endete 1:1, das Rückspiel in Pfedelbach verlor der SVB mit 1:3.

SV Allmersbach (11. Platz, 3 Punkte) - Aramäer Heilbronn (7. Platz, 4 Punkte/Sonntag, 15 Uhr). Nach zwei Jahren ist der Bezirksligist Aramäer Heilbronn wieder zurück in der Landesliga, wo die Heilbronner 2018/19 bereits eine Saison spielten und auf Rang 14 beendeten. Dem Team gelang nun nicht der direkte Aufstieg, sondern sie hatten sich durch drei Aufstiegsrunden zu kämpfen, um in der Landesliga anzukommen. Dort starteten sie mit einem Sieg gegen Obersontheim, auf den das 3:3 in Satteldorf folgte. Erst die SG Oppenweiler-Strümpfelbach stoppte die Heilbronner mit einem deutlichen 3:1-Dämpfer. Dem will es der SV Allmersbach gleichtun. Immerhin stehen die derzeit nicht allzu schlecht da: 1:1 zum Auftakt gegen Absteiger Heimerdingen, 2:2 im Derby gegen Oeffingen und 3:3 gegen NK Croatia Bietigheim. Trainer Jan Demmler wäre sicher nicht enttäuscht, wenn seine Mannschaft am Sonntag noch ein Tor obendrauf legt und endlich die ersten drei Punkte der Saison einfährt.

SG Oppenweiler-Strümpfelbach (2. Platz, 7 Punkte) - TSV Obersontheim (17. Platz, 1 Punkt/Sonntag, 15 Uhr). In Oppenweiler treffen am Sonntag zwei Mannschaften aufeinander, die sich noch nicht kennen. Der TSV Obersontheim beendete die vergangene Landesligasaison mit Platz vier und startete die aktuelle Runde mit einer Niederlage gegen den Aufsteiger Aramäer Heilbronn. Ebenfalls Aufsteiger, SGOS, will es den Heilbronnern gleichtun und sich die nächsten drei Punkte holen. Denn der Mannschaft aus Oppenweiler ist es gelungen, den Schwung der vergangenen Bezirksligasaison mitzunehmen in die Landesliga. Drei Spiele, zwei Siege, ein Unentschieden im Derby gegen Oeffingen. Eine Bilanz, mit der sich das Team von Trainer Daniel Funk nicht verstecken braucht.