Noch steht der Abstieg in die Bezirksliga nicht fest

Zwei Fußballmannschaften beenden am Wochenende ihre Saison: Oberligist TSG Backnang verabschiedete bereits letzte Woche beim letzten Heimspiel seine Spieler, Landesligist SV Breuningsweiler feiert seinen Saisonabschluss im Rems-Murr-Derby zu Hause. In zwei Kellerduellen der Landesliga kämpfen der TSV Schornbach und der TSV Schwaikheim um den Klassenerhalt.

Oberliga. 1. Göppinger SV (5. Platz, 60 Punkte) - TSG Backnang (3. Platz, 65 Punkte/Freitag, 19 Uhr). Zum Abschluss der Saison der Etzwiesenelf gibt es noch mal ein echtes Kracherspiel unter zwei Mannschaften, die vorne in der Oberliga mitmischen. Bereits beim letzten Heimspiel vergangene Woche gegen Bietigheim-Bissingen verabschiedete die TSG gleich zwölf Spieler, welche Backnang verlassen werden. Darunter TSG-Legende und Spielertrainer Mario Marinic, der beim SV Fellbach Trainer wird. Neben Marinic geht auch Kapitän Oguzhan Biyik, der zehn Jahre im roten Trikot auflief. Nun geht’s zum Abschluss nach Göppingen. Doch eines steht fest: Auch mit einer Niederlage ist der TSG Backnang der dritte Platz sicher.

Verbandsliga. VfB Neckarrems (20. Platz, 21 Punkte) - SV Fellbach (9. Platz, 51 Punkte/Samstag, 15.30 Uhr). Bevor im letzten Spiel der Tabellenführer aus Hollenbach zu Gast ist, fährt der SV Fellbach zum Letzten, VfB Neckarrems. Mit einem Sieg sichert sich der SVF einen guten Ausgang im mittleren Feld der Tabelle. Nach zehn Niederlagen in Folge holte der VfB gegen den TSV Berg einen Punkt, gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen drei Punkte. Doch in Essingen vergangene Woche schlichen sich wieder alte Muster ein. Beim SV Fellbach lief es zwar besser, doch patzte das Team von Trainer Ioannis Tsapakidis gegen Rutesheim. In den letzten Minuten gab der SVF das Spiel aus der Hand.

Landesliga. SV Breuningsweiler (5. Platz, 57 Punkte) - TV Oeffingen (9. Platz, 50 Punkte/Samstag, 15.30 Uhr). Ein letztes Derby für Breuningsweiler und Oeffingen, mit dem Breuningsweiler seine Saison abschließt. Der SVB hat sich in den vergangenen Wochen gut entwickelt und sich von den hinteren Plätzen zum besten Rems-Murr-Team der Landesliga nicht nur den Klassenerhalt gesichert, sondern steht momentan unter den Top 5. Der TV Oeffingen hatte in den letzten Derbys kein Glück: 0:1 gegen Kaisersbach, 0:4 gegen Allmersbach, 0:4 gegen Schornbach.

TSV Obersontheim (4. Platz, 60 Punkte) - SV Allmersbach (10. Platz, 47 Punkte/Samstag, 15.30 Uhr). Noch kann sich der SV Allmersbach nicht ganz in Sicherheit wiegen. Denn der Relegationsplatz ist nur drei Punkteentfernt. Und dazu wird es am Samstag nicht einfach, wenn der SVA in Obersontheim gastiert. Allmersbach holte aus den letzten vier Spielen gerade mal einen Punkt. Doch dass Obersontheim zu knacken ist, bewies der TSV Schwaikheim mit seinem 4:1-Sieg gegen den jetzigen Viertplatzierten.

TSV Schornbach (15. Platz, 41 Punkte) - SV Salamander Kornwestheim (16. Platz, 34 Punkte/Samstag, 15.30 Uhr). Im Kellerduell geht es für den TSV Schornbach noch einmal um alles. Mit der momentanen Tabellensituation sieht es für Schornbach nicht gut aus. Derzeit droht der Abstieg und die drei Punkte müssen sein. Dann könnte der TSV es auf den Relegationsplatz schaffen. Ebenfalls Abstiegskandidat Kornwestheim kann sich auch mit einem Sieg nicht mehr vorm Abstieg retten.

TV Pflugfelden (13. Platz, 44 Punkte) -TSV Schwaikheim (14. Platz, 42 Punkte/Samstag, 15.30 Uhr). Im zweiten Kellerduell der Landesliga geht’s für beide Teams um alles. Der TV Pflugfelden darf nicht verlieren, sonst rutscht er in die Tiefen der Liga ab. Der TSV Schwaikheim kämpft sich seit Wochen aus der Abstiegszone raus und hat es nun in der eigenen Hand: Nach einem Sieg winkt der Relegationsplatz. Nach vier Siegen in Folge soll nun unbedingt der fünfte folgen, um den Klassenerhalt klarzumachen.

SV Kaisersbach (8. Platz, 51 Punkte) - Spfr Schwäbisch Hall (1. Platz, 85 Punkte/Samstag, 15.30 Uhr). Der Aufstieg für die Schwäbisch Haller ist längst besiegelt, die letzte und auch einzige Niederlage der Saison liegt weit zurück: Am 5. September 2021 verloren die Sportfreunde 1:2 gegen den SV Allmersbach. Und auch Kaisersbach brachte es im Hinspiel auf ein 1:1 und immerhin einen Punkt. Im letzten Heimspiel unter der Regie von Trainer Leo Gjini will das Team noch einmal alles geben, den Tabellenprimus ärgern und seinem Trainer ein dickes Abschiedsgeschenk mitgeben.