(twa). Es ist ein ziemlich erfolgreiches Wochenende gewesen für die Rems-Murr-Teams in der Fußball-Landesliga, spektakulär ging’s in Oeffingen und Allmersbach zu. Nur der SV Breuningsweiler tanzte aus der Reihe, er verlor deutlich mit 1:4 beim Tabellenführer Türkspor Neckarsulm. Die TSG Backnang hat ihre Tabellenführung in der Oberliga verteidigt, der Regionalligist SG Sonnenhof rutschte auf Rang sieben ab.

Regionalliga. Die SG Sonnenhof Großaspach hat die zweite