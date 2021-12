Dem Handball-Baden-Württemberg-Oberligisten ist der Jahresabschluss misslungen: Gegen den TSB Schwäbisch Gmünd setzte es eine ärgerliche 34:36-Heimniederlage (16:16). Der TVB agierte in der Abwehr viel zu passiv.

Nach dem 4:4 (6.) schalteten die Bittenfelder einen Gang hoch und erzielten drei Tore in Folge zum 7:4 (11.). Doch bereits in dieser Phase zeichnete sich ab, was die Mannschaft unter anderem um den Sieg bringen sollte: Der Angriff ging zu fahrlässig mit dem Ball um, so