Olympia mit Rems-Murr-Beteiligung: Leichtathletin Hanna Klein startet am Montag (02.08.)

Die Welzheimerin Hanna Klein geht am Montag (02.08.) bei den Olympischen Spielen an den Start. Wer ihr vom Rems-Murr-Kreis aus die Daumen drücken möchte, muss entweder lange aufbleiben oder richtig früh aufstehen. Die Vorläufe über 1500 Meter beginnen um 2.35 Uhr (MEZ).

ARD und Eurosport übertragen den Wettbewerb

Die ARD überträgt die Leichtathletik-Wettbewerbe ab 2 Uhr. Man kann sie außerdem bei Eurosport und auf sportschau.de verfolgen.

Qualifiziert sich die Läuferin der LAV Tübingen, stehen die Halbfinals am Mittwoch, den 4. August ab 12 Uhr (MEZ) an. Auch hier überträgt die ARD den Wettebewerb, ebenso das Finale am Freitag, 6. August um 14.50 Uhr (MEZ).