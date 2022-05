Oppenweiler-Strümpfelbach macht Meisterschaft in Fußball-Bezirksliga perfekt

(twa). Es ist nur eine Formsache gewesen, nach dem vorletzten Spieltag ist es amtlich: Die SG Oppenweiler-Strümpfelbach ist Meister der Fußball-Bezirksliga und steigt in die Landesliga auf. Der Große Alexander Backnang und der KTSV Hößlinswart müssen absteigen. Keine Rettung mehr gibt’s auch für den SV Kaisersbach II in der Kreisliga A 2 nach dem 3:5 gegen den SV Steinbach II.

Bezirksliga. Erwartungsgemäß machte der Spitzenreiter gegen den Drittletzten alles klar: Die SG Oppenweiler-Strümpfelbach feierte mit dem 5:0 gegen den Großen Alexander Backnang vorzeitig die Meisterschaft, die Backnanger steigen ab. Der spielfreie FSV Waiblingen bekommt die Aufstiegschance in den Relegationsspielen.

Der VfR Murrhardt kann nicht mehr direkt absteigen nach dem 1:0-Sieg gegen den KTSV Hößlinswart. Während der VfR in den Relegationsspielen nachsitzen muss oder darf, kommt für den KTSV jede Hilfe zu spät.

SC Korb - TSV Nellmersbach 4:2. 1:0 Simon Linsenmeier (26.), 2:0 Sebastian Kristen (35.), 2:1 Ümit Karatekin (43.), 3:1 Philipp Eckardt (47.), 3:2 Luca Triffo (70.), 4:2 Philipp Eckardt (81.).

VfR Murrhardt - KTSV Hößlinswart 1:0. 1:0 Evangelos Tsakiridis (77.).

SG Oppenw. Strümpfelb. - Gr. Alex. Backnang 5:0. 1:0 Lukas Rosenke (38.), 2:0 Maximilian Sacher (61.), 3:0 Jannik Widmann (78.), 4:0 Even Stoppel (85.), 5:0 Felix Kübler (89.).

TV Weiler/Rems - SV Fellbach II 0:4. 0:1 Jonas Weinle (9.), 0:2 Jonas Weinle (26.), 0:3 Louis Dao (78.), 0:4 Louis Dao (79.).

SSV Steinach-Reichenbach - SG Schorndorf 2:6. 0:1 Sokol Kacani (28.), 0:2 Selim Kurkunc (ET 40.), 1:2 Altin Collaku (45.), 1:3 Sokol Kacani (52.), 2:3 Altin Collaku (65.), 2:4 Matthias Morys (69.), 2:5 Sokol Kacani (74.), 2:6 Sokol Kacani (81.).

SV Unterweissach - VfL Winterbach 1:0. 1:0 Moritz Erhardt (58.).

Kreisliga A 1. Die SG Weinstadt ist mit dem 3:0-Sieg bei Zrinski Waiblingen bis auf einen Punkt an den spielfreien Spitzenreiter SV Breuningsweiler II herangerückt – und ist dabei noch eine Partie im Hintertreffen. Im Kampf gegen den Abstieg hat sich der TSV Schwaikheim II beim 1:1 in Birkmannsweiler einen wichtigen Punkt gesichert und hat nun drei Punkte Polster auf den Relegationsplatz, auf dem der TSV Leutenbach liegt. Die SV Remshalden II kann nach der 0:1-Heimpleite gegen den FSV Waiblingen II den Gang in die Kreisliga B nur noch theoretisch verhindern.

SV Remshalden II - FSV Waiblingen II 0:1. 0:1 Bader Alkahla (27.).

SSV Steinach-Reichenbach - SC Urbach 0:4. 0:1 Maximilian Schwarz (17.), 0:2 Maximilian Schwarz (57.), 0:3 Sebastian Schmid (62.), 0:4 Tim Dörner (89.).

VfR Birkmannsweiler - TSV Schwaikheim II 1:1. 0:1 Antonios Kochliaridis (24.), 1:1 Boris Lazic (42.).

SV Plüderhausen - TSV Miedelsbach 2:0. 1:0 Harun-Fergan Sahin (71.), 2:0 Harun-Fergan Sahin (75.).

TV Stetten - TSV Schlechtbach 3:0. 1:0 Robin Ebner (15.), 2:0 Stefan Schuster (21.), 3:0 Robin Ebner (90.).

TSV Schmiden - TSV Leutenbach 2:1. 0:1 Alessandro Siciliano (33.), 1:1 Michele Adesso (70.), 2:1 Michele Adesso (77.).

KuSV Zrinski Waiblingen - SG Weinstadt 0:3. 0:1 Oliver Ehni (19.), 0:2 Simon Schuppert (47.), 0:3 Lukas Friedrich (85.).

Kreisliga A 2. Die Landesliga-Reserve des SV Allmersbach ist der große Verlierer des 29. Spieltags: Mit der 2:3-Heimniederlage gegen Kirchberg/Murr verlor der SVA II wertvollen Boden im Titelrennen und liegt nun drei Punkte hinter dem Tabellenführer FSV Weiler zum Stein. Der siegte ebenso locker in Welzheim (5:1) wie der Zweite Spvgg Kleinaspach gegen Oberbrüden (3:0) und der Vierte TSV Rudersberg. Der ließ es beim 9:1 gegen den TAHV Gaildorf richtig krachen. Fabian Keinath glänzte dabei mit fünf Toren. Der SV Steinbach II hat sich mit dem 5:3-Sieg beim SV Kaisersbach II gerettet.

SV Allmersbach II - SVG Kirchberg/Murr 2:3. 0:1 Hannes Baumhackl (21.), 0:2 Hannes Baumhackl (38.), 1:2 Moritz Wahl (49.), 2:2 Benjamin Mayer (50.), 2:3 Abdul Güren (53.).

TSV Rudersberg - TAHV Gaildorf 9:1. 0:1 Vasile Alexandru (20.), 1:1 Christopher Birzele (23.), 2:1 Fabian Keinath (25.), 3:1 Fabian Keinath (35.), 4:1 Fabian Keinath (37.), 5:1 Fabian Keinath (39.), 6:1 Fabian Keinath (40.), 7:1 Niklas Wanek (74.), 8:1 Niklas Wanek (79.), 9:1 Daniele Raccuglia (89.).

TSV Althütte - FC Oberrot 4:1. 0:1 Tom Scheuermann (16.), 1:1 Alexander Bretzler (71.), 2:1 Nikolai Wagner (81.), 3:1 Tim Kaltenthaler (85.), 4:1 Tim Kaltenthaler (86.).

FC Welzheim 06 - FSV Weiler zum Stein 1:5.

SPVGG Kleinaspach - TSV Oberbrüden 3:0. 1:0 Al Rubaye Mustafa Wisam Abdulrazzaq (5.), 2:0 Al Rubaye Mustafa Wisam Abdulrazzaq (40.), 3:0 Leon Schöffler (87.).

SV Kaisersbach II - SV Steinbach II 3:5. 0:1 Marco Dörfler (5.), 0:2 Taner Bakir (22.), 0:3 Talha Ünal (29.), 1:3 Tobias Schock (33.), 2:3 Julian Katz (42.), 2:4 Marcel Goncalves (49.), 2:5 Taner Bakir (76.), 3:5 Jan Nübel (91.).

SKG Erbstetten - FC Viktoria Backnang 3:1.