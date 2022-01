Andrea Rothfuss hat bei der Para-Ski-Weltmeisterschaft in Lillehammer den vierten Platz im Abfahrtsrennen gemacht. Die 32-Jährige aus Rommelshausen absolvierte die Strecke in 1:20,36 Minuten. Erste wurde die Französin Marie Bochet (1:16,95 min). Nachdem das Rennen um einen Tag wegen zu warmen Wetters verschoben wurde, war der Schnee am Wettkampftag so hart, dass jeder kleine Fehler sofort bestraft wurde.