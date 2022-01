Nach vierten Plätzen in der Abfahrt und im Super-G könnte Ski-Star Andrea Rothfuss aus Kernen-Rommelshausen bei der Para-WM nun eine Medaille in der Super-Kombination gewinnen. Am Montag, 17. Januar 2022, liegt sie im norwegischen Lillehammer nach dem ersten Lauf, dem Super-G, mit der Zeit von 1:16,17 Minuten auf dem Bronzerang.

Es führt Varvara Voronchikhina (Russisches Paralympisches Komitee; 1:11,77 min.) vor Rothfuss' alter Rivalin Marie Bochet (Frankreich, 1:12,54 min.). Auf der