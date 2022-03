Paralympics in Peking: Andrea Rothfuss in Super-Kombination ausgeschieden

Nach Platz neun im Super-G am Vortag hat es bei den Paralympics in Peking eine weitere Enttäuschung für Andrea Rothfuss gegeben. In der Super-Kombination am Montag, 7. März, schied die Skirennläuferin aus Rommelshausen aus.

Wegen eines Patzers am vorletzten Tor in der ersten Disziplin, dem Super-G, durfte die Athletin nicht mehr im folgenden Slalom starten. Im Interview präsentierte sich die 32-jährige Slalom-Paralympicssiegerin von 2014 gewohnt selbstkritisch: "Ich hatte nicht genug Richtung am Tor vorher. Es war mein Fehler." Dennoch sei sie mit dem Lauf zufriedener gewesen als mit jenem am Sonntag. "Deshalb kann ich den Tag mit einem weinenden und einem lachenden Auge sehen."

In der Super-Kombination triumphierte die Schwedin Ebba Aarsjoe in der Gesamtzeit von 1:56,51 Minuten vor Zhang Mengqiu aus China (1:58,02). Bronze ging an Alana Ramsay aus Kanada (2:06,33). Anna-Maria Rieder, die zweite Deutsche im Feld, wurde Vierte in 2:08,00 Minuten.

Weiter geht's erst am Freitag, 11. März, mit Rothfuss' Lieblingsdisziplin, dem Riesenslalom. Der erste Lauf findet von 3 Uhr (MEZ) an, der entscheidende zweite von 6.15 Uhr an statt.