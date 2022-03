Paralympics in Peking: Erneut kein Medaillenplatz für Andrea Rothfuss

Mit einem enttäuschenden neunten Platz musste sich Ski-Rennläuferin Andrea Rothfuss am Sonntag zufriedengeben. Mit einer Abfahrtszeit von 1:22.35 Minuten reichte es wie auch am Vortag nicht für einen Medaillenplatz. Gold holte ihre Konkurrentin Zhang Mengqiu aus China mit einer Zeit von 1:13.54 Minuten. Zang war am Dienstag noch auf Rang zwei gelandet. Auf Platz zwei schaffte es Marie Bochet aus Frankreich mit einer Zeit von 1:14.97. Die Bronzemedaille sicherte sich Alana Ramsay. Die Kanadierin fuhr mit einer Zeit von 1:16.84 Minuten durch’s Ziel.

