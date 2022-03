Paralympics in Peking: Nur Platz neun für Andrea Rothfuss im Super-G

Nach Platz vier in der paralympischen Abfahrt hat sich Skirennläuferin Andrea Rothfuss am Sonntag (6. März 2022) in Peking mit Platz neun im Super-G zufriedengeben müssen. Mit der Zeit von 1:22,35 Minuten war die Rommelshäuserin weit von einer Medaille entfernt. Gold holte die Chinesin Zhang Mengqiu, die am Vortag Silber gewonnen hatte, in 1:13,54 Minuten. Auf Platz zwei schaffte es die Französin Marie Bochet in 1:14,97 Minuten. Die Bronzemedaille ging an Alana Ramsay. Die Kanadierin fuhr nach 1:16,84 Minuten ins Ziel.

Kennen Sie schon unsere News App? Mit der ZVW News App kommen Ihre Nachrichten jetzt bequem via Push auf Ihr Smartphone. Welche News Sie bekommen, entscheiden Sie selbst. Sie können die ZVW News App zusammen mit ZVW Plus 30 Tage lang kostenlos testen. Jetzt gleich herunterladen: für iOS im App Store

für Android im Google Play Store