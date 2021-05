Niko Kappel war Paralympics-Sieger und Weltmeister. Ein großer internationaler Titel fehlt ihm aber noch: Der Welzheimer ist noch nie Europameister geworden. An diesem Dienstag startet er im Kugelstoßen der Kleinwüchsigen den nächsten Versuch. Auch wenn er noch sehr weit von seiner Topform entfernt ist.

Was den Sport angeht, ist der 26-Jährige Perfektionist. Schlechte Leistungen fuchsen ihn gewaltig, am liebsten käme er immer in die Nähe seiner Bestweite. Doch so ein Formaufbau ist