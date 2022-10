Paulinenpflege Winnenden: Boxen als pädagogisches Konzept

Angefangen hat alles im damaligen Landerziehungsheim auf dem zu Weinstadt gehörenden Schönbühl, wo der Jugend- und Heimerzieher und Boxtrainer Oliver Dentz eine Box-AG gegründet hat mit dem Ziel, Aggressionen und Gewaltausbrüche von Heimbewohnern in positive sportliche Aktionsprozesse umzuwandeln oder erst gar nicht aufkommen zu lassen und ihnen den kontrollierten Umgang mit überschüssiger Energie beizubringen und so Problemen in der Schule oder am Arbeitsplatz vorzubeugen.

Dieses Angebot hat Oliver Dentz vor rund 20 Jahren in den Jugendhilfeverbund der Paulinenpflege überführt, wo es sich seither eines so regen und intensiven Zuspruchs erfreut, dass Abteilungsleiter Oliver Plautz voller Stolz darauf verweisen kann, dass es sich bei diesem Projekt, das in vorbildlicher Weise Boxtraining und pädagogisches Handeln miteinander verbindet, um eines der ältesten und erfolgreichsten Projekte im integrativen Boxsport deutschlandweit handelt.

Michele Lisson war einer der ersten Schüler von Oliver Dentz

Einer, der schon damals auf dem Schönbühl dabei war und gerade das Aufwärmtraining in der Turnhalle der Paulinenpflege hinter sich gebracht hat, ist der mittlerweile 45-Jährige Michele Lisson, der als damals 18- oder 19-jähriger Heimbewohner einer der ersten Schüler von Oliver Dentz war – die Grundausstattung waren ein Sandsack und ein paar alte Boxhandschuhe – und der auch heute noch regelmäßig am Boxtraining in der Paulinenpflege teilnimmt und im Einsteigerkurs auch als Assistenztrainer seines Mentors Oliver Dentz arbeitet.

Lisson liebt diese Art der „bedingten“, aber gleichwohl kräftezehrenden Art des Sparrings, bei dem es darum geht, den Partner, nicht Gegner, zu treffen, ohne ihm aber wehzutun, auch wenn er mal seine Deckung fallenlässt. Der 45-Jährige hat als junger Mann aber auch das harte, wettkampfmäßige Sparring kennengelernt, weil er wie andere auch im Training in der Paulinenpflege ein Sprungbrett zum Übergang in einen der Partnervereine und in den aktiven olympischen Boxsport gesehen hat. Im Gegensatz aber zu anderen, die es zu baden-württembergischen, süddeutschen und deutschen Meisterehren gebracht haben oder – wie etwa Dominik Allmendinger – sogar Vizeeuropameister in der Kadettenklasse geworden sind, hat Michele Lisson nur zwei aktive Kämpfe (damals für die TG Nürtingen) bestritten und beide verloren, „weil ich“, wie er ganz offen sagt, „mit dem Herzen nicht dabei und weil auch die Nervenanspannung nichts für mich war“.

Wechselbeziehung zwischen Fellbach und Winnenden

Es gibt eine enge Wechselbeziehung vor allem zwischen der Boxschule Charlie in Fellbach und dem Boxprojekt im Jugendhilfeverbund der Paulinenpflege. Jugendliche aus dem Projekt trainieren bei entsprechendem Talent und Willen auch in der Boxschule und Boxer aus der Boxschule kommen als Externe gerne in die Paulinenpflege, wo sie jungen Menschen ohne Allüren und auf Augenhöhe begegnen, egal ob diese nun im Rahmen der Erziehungshilfe betreut werden, ob sie Angebote der Mobilen Jugendarbeit wahrnehmen oder ob sie vom Jugendamt entsprechende Auflagen erhalten haben.

„Wer mittrainieren will, muss bereit sein, jeden Menschen zu akzeptieren, egal, ob er nun eine Sprachstörung oder eine sonstige Benachteiligung hat“, sagt Oliver Plautz und umreißt das breite Teilnehmerspektrum so: der Junge mit einer Störung aus dem Autismusspektrum, das Mädchen mit schlechten Erfahrungen im Elternhaus, der Junge mit ADHS, der sich sonst kaum konzentrieren kann, Jugendliche mit starken Auffälligkeiten in der Wohngruppe, die im Boxtraining auf einmal pünktlich und diszipliniert sind.

Ziele des Gewaltpräventionsprojekts

Was nicht heißt, dass es nicht auch Abbrecher oder Teilnehmer gibt, die wieder weggeschickt werden müssen, weil sie sich den Regeln und Zielen dieses sportlich-therapeutischen Projekts, bei dem es in erster Linie um den Abbau von emotionalen und seelischen Problemlagen geht, nicht unterordnen wollen.

Ziele dieses Gewaltpräventionsprojektes, das der A-Lizenz-Trainer Oliver Dentz als Zugabe zu seiner eigentlichen Aufgabe als Jugend- und Heimerzieher versteht, sind unter anderem die Steigerung des Durchhaltevermögens und der Anpassungsfähigkeit, der Aufbau von Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, der Umgang mit Lob und Kritik, das Spüren des eigenen Körpers, sowohl was dessen Belastbarkeit als auch die Grenzen angeht, und der Aufbau und die Steigerung einer individuellen Frustrationstoleranz.

Einer Teilnahme am Projekt gehen jeweils ein Vorstellungsgespräch und ein Probetraining voraus, außerdem ist es erwünscht, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von ihren jeweiligen pädagogischen Betreuerinnen und Betreuern begleitet werden, damit auch außerhalb des Trainings eine Reflexion des Erlernten und Erfahrenen stattfinden kann.

Vielversprechende Boxkarriere

Einer, der regelmäßig und gern zum Boxtraining in die Paulinenpflege kommt, obwohl er seine vielversprechende Boxkarriere, die ihn immerhin bis zum baden-württembergischen Jugendmeister im Federgewicht geführt hat, frühzeitig beendet hat, ist der aus Kamerun stammende und in Winnenden lebende 25-jährige Maxim Nyamsi, der seinerzeit als Zwölfjähriger im Jugendzentrum Villa Roller entdeckt und auf das Boxtraining in Winnenden aufmerksam gemacht wurde. Für ihn ist Boxen nur noch ein Hobby, seit er wegen Herzmuskelproblemen kürzertreten musste. Und erst recht, seit er nach einer Lehre für Büro-Management vor rund drei Jahren eine Karriere als Profimusiker mit Hip-Hop-Songs in französischer Sprache gestartet hat.

Emanuel Mussoli träumt noch von einer Profi-Karriere

Beim 21-jährigen Emanuel Mussoli, der nach seiner Geburt in Schorndorf mit seinen Eltern in den Kosovo zurückgekehrt und vor vier Jahren wieder nach Deutschland gekommen ist, um eine Lehre als Koch zu machen, lebt er noch, der Traum von einer Boxkarriere. Er ist übers Internet auf die Boxschule Charlie aufmerksam geworden und trainiert seither sowohl in Fellbach als auch als Externer in der Paulinenpflege unter der aufmerksamen Beobachtung von Oliver Dentz und seinem Team an Hilfstrainern.

Fünf aktive Kämpfe hat Mussoli mittlerweile bestritten und allesamt gewonnen mit dem Ergebnis, dass er sich Baden-Württembergischer Meister im Halbmittelgewicht nennen darf. Sein Ziel ist es, von der C- in die A-Klasse aufzusteigen, was eine bestimmte Anzahl von Kämpfen und Siegen voraussetzt.

Ein Aufstieg, der es ihm ermöglichen würde, um die deutsche Meisterschaft kämpfen zu dürfen. Ständig dazuzulernen, das ist es, was ihn motiviert, regelmäßig auch die etwa eineinhalbstündigen schweißtreibenden Trainingseinheiten in der Paulinenpflege mitzumachen, obwohl oder gerade weil es hier nicht nur um Fitness und Technik, sondern zuallererst um Respekt und Toleranz geht.