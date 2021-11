In der Fußball-Landesliga hat der SV Kaisersbach trotz eines Unentschiedens den vierten Tabellenplatz behauptet. Denn Verfolger SV Breuningsweiler verlor das Derby in Oeffingen. Für den TSV Schwaikheim setzte es die vierte Niederlage in Folge, auch der SV Allmersbach ging leer aus.

{element}

Oberliga. Kampfgeist bewiesen hat die TSG Backnang im Topspiel beim FSV Bietigheim-Bissingen. Die Gäste lagen mit 0:2 und 1:3 zurück und schafften dennoch ein Unentschieden. Den