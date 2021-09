Der neunte Spieltag in der Fußball-Landesliga hat den Rems-Murr-Teams gehört: Fünf der sechs Mannschaften fuhren teilweise immens wichtige Siege ein. Am Wochenende stehen die Chancen gut, dass weitere Siege folgen. Positiv ist auch die Formkurve des SV Fellbach in der Verbandsliga.

Regionalliga. VfR Aalen (17. Platz, 6 Punkte) – SG Sonnenhof Großaspach (7. Platz, 13 Punkte/Samstag, 14 Uhr). Überraschend deutlich hat Großaspach gegen die schlecht gestartete TSG