Wo es Emotionen gibt, ist Übertreibung nicht fern. Die zunächst von Schorndorfer Augenzeugen kolportierte Prügelei vor der Tribüne während des Halbfinal-Rückkampfs zwischen den Ringern des ASV und dem ASV Mainz 88 hat sich als zwar unschönes, aber folgenloses Handgemenge entpuppt. Zur Eskalation trugen offenbar nicht nur ein paar Mainzer Fans bei, sondern auch Schorndorfer.

So richtig gesehen hatte den Vorfall in der Sporthalle Grauhalde am Samstagabend, 12. Februar, anfangs fast