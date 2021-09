Lag's am langen coronabedingten Trainings- und Kontaktverbot? Oder am tollen Wetter? So brav wie in diesem Jahr sind die Teilnehmer beim Superkicker-Feriencamp von Zeitungsverlag und Kreissparkasse Waiblingen noch nie gewesen. Das sagt Mitorganisator und Cheftrainer Lukas Tauschek. Und die Kicker? Waren begeistert.

Die 73 Jungs und zwei Mädchen wuseln am letzten Tag (Freitag, 10. September 2021) des 14. Camps über den Kunstrasen in Winterbach. Einige kicken, andere machen mit den