Rabea Pollakowski startet beim Handball-Erstligisten VfL Waiblingen durch

In der Aufstiegssaison ist Rabea Pollakowski bei den Waiblinger Handballerinnen so richtig durchgestartet, bereits in ihrem ersten Jahr beim VfL avancierte die Linksaußen zur festen Größe. Dass in der ersten Bundesliga ein ganz anderer Wind weht, hat die 24-Jährige bereits in den ersten drei Spielen gespürt. Das schreckt „Polly“ indes nicht. „Ich glaube fest daran, dass wir drin bleiben“, sagt sie.

Ein stattliches Netzwerk und gute Kontakte, die gepflegt werden, sind immer von Vorteil. Als der VfL Waiblingen zur Saison 2021/22 auf der Suche nach einer neuen Linksaußen war, kontaktierte der VfL-Trainer Thomas Zeitz Rabea Pollakowski. Die quirlige, 1,62 Meter große Rechtshänderin kannte er aus den Zweitliga-Duellen zwischen seiner ehemaligen Mannschaft, dem 1. FSV Mainz, und Pollakowskis Club HC Rödertal. „Wir haben uns immer mal wieder unterhalten“, sagt Pollakowski. Großartige Überzeugungsarbeit musste Zeitz offensichtlich nicht leisten. „Thomas ist ein sehr angenehmer Trainer, der viel Wert legt auf die menschliche Komponente“, sagt sie. „Ich denke, das ist auf diesem Niveau eher eine Seltenheit. Hinzu kommen natürlich seine fachlichen Qualitäten.“

Sehr sympathische Kolleginnen

Im Winter kam „Polly“ zum Probetraining nach Waiblingen, schließlich wollte sie auch ihre künftigen Teamkolleginnen kennenlernen. Wegen Corona sei der Kader zwar ziemlich ausgedünnt gewesen. „Aber alle, die da waren, sind mir supersympathisch gewesen. Ich hab’ mich da schon gefreut, ein Teil des Teams zu werden.“

Lange grübeln habe sie deshalb nicht müssen – auch wenn es das eine oder andere Angebot gegeben habe. „Allerdings muss ich auch sagen, dass ich durch den Abstieg von Rödertal nicht so im Fokus anderer Clubs war.“ Für den VfL Waiblingen sprach auch die Perspektive – der mittelfristig angepeilte Aufstieg in die erste Liga.

Dass es so schnell klappen würde, damit habe keiner gerechnet. „Wir hatten Glück, dass wir gut in die Saison gestartet sind mit dem Sieg in Göppingen, der uns auf den Weg gebracht hat“, sagt Pollakowski, die zusammen mit Alina Ridder die Linksaußenposition ausfüllt. Am Ende der Hinrunde sei das Team selbst überrascht gewesen, dass es an der Tabellenspitze stand. „Und je länger wir da oben waren, desto mehr wollten wir aufsteigen. Und irgendwann wollten wir uns von dort nicht mehr vertreiben lassen.“ Pollakowski hatte maßgeblichen Anteil am Erfolg. „Es lief sportlich nicht so schlecht für mich.“ Weil sie sich schnell wohlgefühlt habe, habe sie sich aufs Wesentliche konzentrieren können. „Letztlich wollen wir alle dasselbe: Handball spielen. Und wenn du Spaß an dem hast, was du tust, dann ist es ein netter Nebeneffekt, wenn es ganz gut funktioniert.“

So lässig von der Hand gehen wird es für „Polly“ und ihre Mitspielerinnen in der höchsten deutschen Liga nicht. Einen Vorgeschmack bekam das Team in den ersten drei Spielen. Bei der Premiere gegen Neckarsulm hatte der VfL überraschend gut mitgehalten, Pollakowski selbst aber schon bessere Tage im VfL-Trikot erlebt. Ein paarmal scheiterte sie frei an der Torhüterin Sarah Wachter. „Natürlich habe ich mich geärgert, aber das musst du schnell abhaken.“

Lag’s womöglich an der größeren Anspannung in der ersten Liga? „Ich bin vor jedem Spiel nervös, man könnte meinen, dass es irgendwann zur Routine übergeht“, sagt sie und lacht. Andererseits laufe irgendwas falsch, wenn die Aufregung fehle. Sie habe sich zunächst einmal riesig gefreut, vor so vielen Fans in der ersten Liga zu spielen. Auch die anschließende Schlappe in Bietigheim hat sie nicht aus der Bahn geworfen. „Wir dürfen einfach froh sein, dass wir es uns erarbeitet haben, gegen einen Europapokalsieger spielen zu dürfen.“

Akribische Vorbereitung

Entscheidend für den weiteren Verlauf der Saison sei, „wie wir uns als Mannschaft entwickeln und wie wir mit Niederlagen umgehen in Spielen, die wir hätten gewinnen können oder müssen“. Rabea Pollakowski ist optimistisch, dass der VfL am Ende zwei Teams hinter sich lassen und den Ligaverbleib schaffen wird. Sie werde alles dafür tun, ihren Teil dazu beizutragen.

Dazu gehört auch die akribische Vorbereitung auf den Gegner – vor allem auf die Torhüterinnen. „Die sind schon noch mal eine Ecke stärker als in der zweiten Liga und fischen den einen oder anderen Ball mehr heraus“, sagt „Polly“ und grinst. „Es klingt jetzt vielleicht doof, aber viel hat sich nicht geändert: Du musst springen, gucken und werfen.“