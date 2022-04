Nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause bereitet sich Norman Kreuter auf die Rückkehr in die Deutsche Rallye-Meisterschaft (DRM) vor. Mit einem neuen Auto, neuem Team und neuer Beifahrerin will der Miedelsbacher an die Erfolge von 2018 anknüpfen, als er letztmals in der DRM gestartet ist. Ein Testeinsatz im hohen Norden hat dem Team nun wichtige Erkenntnisse gebracht.

„Zu den vielen Neuerungen gehört auch ein neuer Sponsor, der mir dieses Jahr die Perspektive zum Rallyefahren