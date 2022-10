Rallyefahrer Norman Kreuter durch konstante Fahrweise auf Rang fünf

Spaß haben und heil ans Ziel kommen: Unter diesem Motto ist Norman Kreuter in die 58. ADAC-3-Städte-Rallye gestartet. Auf den 14 Wertungsprüfungen hatten der Miedelsbacher und seine Co-Pilotin Julia Götzl nicht nur Spaß, sondern auch das nötige Glück, im Regenchaos am Samstag ohne Schramme ins Ziel zu kommen. Dank umsichtiger Fahrweise sind beide in der DRM2-Kategorie auf Platz fünf gelandet.

Wettbewerbsvorteil Konstanz

„Der Schlüssel zum Erfolg war zweifellos unsere Konstanz“, sagte Norman Kreuter nach dem Finale der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM), das rund um Waldkirchen bei Passau im Dreiländereck Deutschland-Österreich-Tschechien stattfand. „Das war auch schon bei der Barum-Rallye und der Rallye Rom unsere Devise – und der Erfolg gibt uns recht“, betont der 49-Jährige. „Dass wir im Vergleich zu den jungen Fahrern nicht die Schnellsten sind, müssen wir akzeptieren, aber wir können die Konstantesten sein“, sagt Kreuter. „Das ist unser Wettbewerbsvorteil und daran arbeiten wir.“

Da im Programmheft der diesjährigen 3-Städte-Rallye nicht nur Prüfungen in Niederbayern, sondern erstmals auch im angrenzenden Österreich und Tschechien zu finden waren, war die Konkurrenz aus dem Ausland entsprechend groß. Allein die Klasse RC4, in der Kreuter mit seinem Peugeot 208 Rally4 startet, war mit 20 Nennungen so gut besetzt wie nie zuvor. Davon kämpften 14 Teams um Punkte für die DRM2-Wertung für frontangetriebene Fahrzeuge. „Die fahrerisch reizvollen Strecken in Österreich waren ein Grund, hier zu nennen“, erklärte Kreuter, der die DRM eigentlich verlassen hatte.

Der große Regen kommt

Am ersten Veranstaltungstag standen sechs Asphaltprüfungen ausschließlich in Tschechien auf dem Programm, wobei die zweite Schleife bei Dunkelheit gefahren wurde. Nach anfänglichen Schwierigkeiten kam das Team immer besser in Schwung und markierte bereits auf der dritten Prüfung die sechstschnellste Klassenzeit. „Dort lief alles perfekt“, freute sich Kreuter, der das Etappenziel auf Platz sieben in der DRM2-Wertung und auf Rang acht in der RC4-Tabelle erreichte.

Tags darauf kam der große Regen, der den ganzen Samstag mehr oder weniger stark anhielt. „Die Bedingungen waren durch Aquaplaning und stellenweise Nebel so schwierig, dass ich schon bei der Besichtigung der Strecken im Privat-Pkw fast gegen einen Baum gerutscht wäre“, erklärte der Miedelsbacher. Im Wettbewerb sei es dann im einzigen Schotterstück der Veranstaltung noch schwieriger gewesen, da sich der Streckenabschnitt durch die 102 Teilnehmer-Fahrzeuge in eine Schlammwüste verwandelt habe, erinnert sich Kreuter.

Trotz dieser widrigen Umstände gelang es dem Geschäftsführer einer Marketing-Agentur, sich mit stets kontrollierter Fahrweise im Klassement immer weiter nach vorne zu arbeiten. Am Ende durfte sich das Team über Platz fünf in der DRM2-Kategorie und über Platz sechs in der Klassenwertung freuen. „Schön ist die Erkenntnis, auch hier wieder bewiesen zu haben, dass wir unter schwierigsten Bedingungen konstant und fehlerfrei bleiben können und die Konzentration bis zum Ende halten“, zog Kreuter ein positives Fazit.

Um auch auf Schotter noch mehr Erfahrung sammeln zu können, startet der Miedelsbacher vom 3. bis 5. November bei der Lausitz-Rallye in Boxberg, wo in einem ehemaligen Tagebaugelände in der Oberlausitz gefahren wird.