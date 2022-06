Reiseroute Fußball: Josip Duric reist mit Kroatien um die Welt

Josip Duric ist Fußballfan. Oder fußballverrückt. Und reisebegeistert. Bald ist wieder seine Zeit. Auch wenn er sich mit der Destination Katar noch nicht anfreunden kann. Und noch nicht weiß, ob er dabei sein wird. Der Fußball-Abteilungsleiter des SV Kaisersbach hat schon unzählige Spiele der kroatischen Nationalmannschaft verfolgt. Nicht am Fernseher, sondern vor Ort.

Seit über 20 Jahren verfolgt er dieses Hobby, war in Ländern wie Estland, Malta, Aserbaidschan oder Armenien. „Die kroatische Fußballmannschaft hat mich in Länder gebracht, die sonst nicht auf meiner Urlaubsliste gestanden hätten“, gibt Duric zu. Vor über 20 Jahren riefen ein paar Freunde die erste Auswärtsfahrt ins Leben, heute ist es eine große Gruppe aus dem Raum Stuttgart und sogar aus Schweden. „Manchmal gehen wir nur zu dritt, manchmal sind wir eine Truppe von 20 Leuten, wie damals in Russland.“ Die Freunde nutzen die Spiele, um zusammen Zeit zu verbringen, etwas zu erleben.

Land, Leute und andere Fans kennenlernen

Und da kann Duric nur so aus dem Nähkästchen plaudern. Schließlich kommt man bei solchen Reisen nicht nur mit Menschen der austragenden Länder in Kontakt, sondern lernt auch Reisende aus der ganzen Welt kennen. „Wir versuchen uns das Land, die Stadt, in der wir sind, anzuschauen, Leute kennenzulernen.“ An eine Begegnung erinnert sich Duric mit einem Lächeln und einem immer noch ungläubigen Kopfschütteln. Während der Weltmeisterschaft saß er mit zwei seiner Truppe im Flugzeug von Rostow nach Moskau, als sie mit einem Russen ins Gespräch kamen. Der erledigte ein paar Anrufe und lud die drei in sein Haus etwas außerhalb der Stadt ein. Ein Taxi wartete bereits, es gab reichlich zu essen, zu trinken und eine Sauna. „Damit haben wir nicht gerechnet“, gibt der Abteilungsleiter zu. „Er hat wildfremde Menschen zu sich nach Hause eingeladen, war so gastfreundlich.“ Bis heute besteht der Kontakt nach Russland. Kontakt besteht auch zum kroatischen Verband, der sich über die Jahre entwickelt hat. Denn oft ist es nicht ganz so einfach, Tickets für die beliebten Spiele zu bekommen.

Eine Reise nach Katar?

„Für einige von uns geht es in Frankreich weiter, ich fahre erst im Oktober wieder mit nach Österreich.“ Beim Thema WM in Katar zögert der 43-Jährige. „Ich kann es mir nicht recht vorstellen.“ Herrscht dort die gleiche ausgelassene Stimmung? Wie sind die Bestimmungen dort, was darf man, was nicht?

Nach Kroatien selbst, um dort die Spiele anzuschauen, fährt Duric selten. Auch wenn Teile seiner Familie dort leben. Er selbst ist Fan von Hajduk Split. „Anfang der neunziger Jahre sorgten Hajduk und Dinamo Zagreb ganz schön für Aufsehen. Ganz Dalmatien lebt für Hajduk, das ist absolut beeindruckend.“ Auch wenn Fußball in Kroatien Volkssport ist, sind die Zuschauerzahlen gering. „Dinamo und Hajduk sind die einzigen Vereine, die wahrscheinlich so viele Zuschauer wie alle anderen Vereine zusammen haben.“

Kampf- und Teamgeist beeindrucken Josip Duric

Luka Modric, Ivan Perisic oder Marcelo Brozovic sind nur drei bekannte Namen der kroatischen Nationalmannschaft, die mit ihrer „sehr guten individuellen Leistung“ das Team starkmachen, so der ehemalige Jugendtrainer. „Auch als Team passt das. Wie sie alle gemeinsam fighten.“ Er erinnert sich an das Gruppenspiel gegen Russland in Split im November 2021, als Kroatien gewinnen musste, um sich das Ticket zur WM zu sichern. „Wie sie sich alle in Zweikämpfe geworfen haben, hat Kampfgeist und Teamgeist gezeigt. Am Ende hatten wir das kleine Quäntchen Glück auf unserer Seite.“ Und was passiert nun, wenn Kroatien auf Deutschland treffen sollte bei der kommenden WM? Mit einem Grinsen antwortet er: „Muss ich das beantworten?“