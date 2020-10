Spieltag Nummer 13 steht in den bezirksübergreifenden Fußballligen an, Nummer neun beziehungsweise zehn im Bezirk Rems-Murr. Nur drei Spiele sind bisher wegen Corona abgesetzt worden. Das sieht gut aus. Doch schon in der Vorwoche hat sich gezeigt: Die Zahl kann bis zum Anpfiff noch deutlich steigen.

Regionalliga Südwest

Zwei Spieler positiv auf Corona getestet, weitere Akteure mit Symptomen – die SG Sonnenhof Großaspach konnte am Mittwoch nicht gegen den VfB